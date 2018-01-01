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Саня Дымов и «Время и Стекло» в промо YouTube Music: смотри видео

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В Украине стал доступен популярный во всем мире сервис YouTube Music.
YouTube Music в Украине: Саня Дымов и «Время и Стекло» в промо, смотреть видео
YouTube Music в Украине: Саня Дымов и «Время и Стекло» в промо, смотреть видео
пресс-служба

Ведущий и резидент радио NRJ, популярный диджей Саня Дымов вместе с группой “Время и Стекло”, а также блогером Андрееем Немодруком из ND Production устроили драйвовую вечеринку в одесском трамвае под свежий хит “Песня про лицо”.

Саня Дымов
Саня Дымов
пресс-служба

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Видео вошло в серию роликов промокампании сервиса YouTube Music, который запустился в Украине 13 ноября.

YouTube Music - новый музыкальный сервис, в котором есть абсолютно все: официальные дискографии, музыкальные видео, плейлисты и “радио” исполнителей. В YouTube Music вы найдете уникальный контент, которого больше нет нигде: живые выступления, ремиксы и многочисленные каверы.

Напомним также, что Макс Барских стал лицом YouTube Music в Украине.

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Теги: Время и Стекло, Саня Дымов, промо-ролик, видео, видеоклип, YouTube Music, Украина, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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