Группа DETACH вернулась после годового молчания

Украинская группа DETACH готова представить слушателям новый лонгплей и клип на одну из песен.

Перед презентацией альбом группа DETACH презентовала клип на песню SUPERNOVA.

Читайте также: София Ротару круто подняла гонорар после госпитализации: озвучена сумма

Режиссером видео стал фронтмен DETACH Алексей Веренчик. Алексей много лет профессионально занимается пост-продакшном и является несменным клипмейкером группы. Его студия «HeadShot» сотрудничает с популярными музыкантами из США и Европы. В свое время Леша работал с Eminem, Fall Out Boy, Kelly Clarkson, Chris Brown, Puff Daddy, Busta Rhymes, Azealia Banks. Одной из последних работ Алексея был клип группы Linkin Park "Good Goodbye".

Новый клип DETACH снят в стиле 90-х. Музыканты предстают в образе супергероев, которые имеют определенные суперспособности, но при этом не носят дурацкие костюмы.

Алексей Веренчик говорит:

Идея, как всегда, прилетает неожиданно. Просто слушаешь какую-то «левую» музыку и в голове стреляет образ. Мне представилась картина перекрестка. И вырывающийся кусок асфальта с барабанщиком на нем. Я начал думать, к чему это вообще. И от этого образа построилось все остальное. Я подумал о том, что мы постоянно делали какие-то вещи, которые сами от себя не ожидали. И часто прыгали выше головы. Стремились вверх. Вот и тут я решил это показать с помощью метафор таких. Но и хотелось сделать это все забавно как-то и стильно. Отсюда появилась идея vhs. Снимали все на зеленке. Впервые мы стали каскадерами. Нас вешали на стропы и мы болтались под потолком. По съёмкам, это было масштабнее, чем мы делали раньше.

Читайте также: Kungfu: слушай новую песню Latexfauna

DETACH — альтернативная рок-группа из Киева. В 2010 музыканты выпустили свой первый EP альбом «Без ГМО», записали сингл «Хамелеон» и сняли первую видеоработу на песню «Откровение». Клип появляется в эфирах популярных музыкальных каналов Украины и России. В 2011 году DETACH выпустили видеоклип на социальный сингл «Трафик», который получил признание от Международной организации по миграции за освещение социальных проблем в Украине.

Релиз альбома 'D.R.A.M.A.' запланирован за 30 ноября 2018.

За 2017 год у группы собралось большое количество демо версий треков и это подтолкнуло музыкантов плотно засесть за написание альбома. Пока все выпускают EP, DETACH за год записали LP, в который вошло 15 песен и 4 композиции с музыкой и стихами, которые служат разделениями в сюжете альбома.

'D.R.A.M.A.' — концептуальный альбом, в котором заложена история лирического персонажа. В самом начале альбома история мальчика и с каждой песней мы наблюдаем его взросление, смену жизненных приоритетов, etc. Как говорят сами музыканты:

Альбом растет и умнеет с каждым треком. Как живое существо.

Напомним также, что стало известно, состоится ли в Киеве концерт группы "Нэнси" после смерти солиста.