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Участник "Квартала 95" впервые за 6 лет покатался в метро

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Актер юмористической студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился неожиданным видео.
Евгений Кошевой впервые за 6 лет покатался в метро
Евгений Кошевой впервые за 6 лет покатался в метро
пресс-служба "Квартала 95"

Популярный актер из “Квартала 95“ Евгений Кошевой впервые за шесть лет спустился в киевское метро.

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К такому поступку его вынудили пробки в Киеве, которые образовались 14 ноября из-за первого снега. Об этом сам Кошевой сообщил в своем Instagram-аккаунте:

Короче, везде пробки. Но свободно знаете где? Правильно. В метро. Шесть лет, ребята. Шесть лет. А говорят, звезды не ездят в метро. Да мы, собственно, и не звезды...

Кроме того, Евгений разместил в Instastories селфи со станции “Дворец спорта“, на которой размещена реклама с его участием:

Евгений Кошевой в метро
Евгений Кошевой в метро
instagram.com/evgenii.koshevoi

Напомним, украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась пикантными кадрами со съемок “Свингеров-2“. 

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Теги: Евгений Кошевой, Квартал 95, видео, фото, киевское метро, новости, шоу-биз
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