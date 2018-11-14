Участник "Квартала 95" впервые за 6 лет покатался в метро
Актер юмористической студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился неожиданным видео.
Популярный актер из “Квартала 95“ Евгений Кошевой впервые за шесть лет спустился в киевское метро.
Читай также: Актер из "Квартала 95" объяснил, почему его сын учится в Москве
К такому поступку его вынудили пробки в Киеве, которые образовались 14 ноября из-за первого снега. Об этом сам Кошевой сообщил в своем Instagram-аккаунте:
Короче, везде пробки. Но свободно знаете где? Правильно. В метро. Шесть лет, ребята. Шесть лет. А говорят, звезды не ездят в метро. Да мы, собственно, и не звезды...
Кроме того, Евгений разместил в Instastories селфи со станции “Дворец спорта“, на которой размещена реклама с его участием:
Напомним, украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась пикантными кадрами со съемок “Свингеров-2“.
Полная версия правил