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"Зважені та щасливі": каждый участник получит +30 кг

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В четверг, 15 ноября, в 20:00 на телеканале СТБ состоится двенадцатый выпуск самого волшебного и весомого шоу страны «Зважені та щасливі».
Зважені та щасливі 2018: новый эфир от 15.11.2018 смотреть онлайн, фото
Зважені та щасливі 2018: новый эфир от 15.11.2018 смотреть онлайн, фото
пресс-служба канала СТБ

Помогают участникам шоу «Зважені та щасливі» трансформироваться внутренне и внешне тренеры проекта Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк. А также ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина. На этой неделе участникам придется быть особенно откровенными с конкурентами или тащить на себе груз в 30 кг.

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Пять пар успешно преодолели экватор восьмого сезона. В начале этой недели пары ждет интригующее видео, в котором каждый из участников услышит о себе шокирующую правду от конкурентов. Но изображение будет зашифровано, а голос изменен, чтобы нельзя было узнать соперника.

Зашифрованное послание
Зашифрованное послание
пресс-служба канала СТБ

Настоящей мотивацией для участников станет неожиданный подарок – шесть кирпичей весом в тридцать килограмм. Тот, кто узнает свои слова на видео и откровенно признается перед всем лагерем, получит возможность не только избавиться от кирпичей, но и навесить их конкуренту.

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Те кирпичи, которые останутся, участникам придется тащить на высоту восемь метров! К тому же, каждая из пар будет объединена одной цепью, то есть, они должны дойти до финиша только вдвоем одновременно.  

Кто вместе с командой желтых и зеленых попадет в тройку самых слабых, и будет бороться за место на проекте на самой страшной битве лузеров, смотрите уже 15 ноября в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним также, что Даша Астафьева поделилась пикантными сценами со "Свингеров-2".

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Теги: Зважені та щасливі, зважені та щасливі 2018, новый выпуск, новый эфир, новости, телешоу, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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