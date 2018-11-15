"Зважені та щасливі": каждый участник получит +30 кг

В четверг, 15 ноября, в 20:00 на телеканале СТБ состоится двенадцатый выпуск самого волшебного и весомого шоу страны «Зважені та щасливі».

Помогают участникам шоу «Зважені та щасливі» трансформироваться внутренне и внешне тренеры проекта Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк. А также ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина. На этой неделе участникам придется быть особенно откровенными с конкурентами или тащить на себе груз в 30 кг.

Читайте также: "МастерШеф-8": кто вчера покинул шоу

Пять пар успешно преодолели экватор восьмого сезона. В начале этой недели пары ждет интригующее видео, в котором каждый из участников услышит о себе шокирующую правду от конкурентов. Но изображение будет зашифровано, а голос изменен, чтобы нельзя было узнать соперника.

Зашифрованное послание пресс-служба канала СТБ

Настоящей мотивацией для участников станет неожиданный подарок – шесть кирпичей весом в тридцать килограмм. Тот, кто узнает свои слова на видео и откровенно признается перед всем лагерем, получит возможность не только избавиться от кирпичей, но и навесить их конкуренту.

Читайте также: Беременная Валентина Хамайко раскрыла пол четвертого ребенка

Те кирпичи, которые останутся, участникам придется тащить на высоту восемь метров! К тому же, каждая из пар будет объединена одной цепью, то есть, они должны дойти до финиша только вдвоем одновременно.

Кто вместе с командой желтых и зеленых попадет в тройку самых слабых, и будет бороться за место на проекте на самой страшной битве лузеров, смотрите уже 15 ноября в 20:00 на телеканале СТБ.

Напомним также, что Даша Астафьева поделилась пикантными сценами со "Свингеров-2".