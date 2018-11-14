Состоится ли киевский концерт "Нэнси" после смерти солиста?

Стало известно, выступят ли участники группы "Нэнси" в Киеве после смерти солиста Сергея Бондаренко.

7 декабря в киевском Дворце спорта должна выступить группа "Нэнси". Но в середине октября умер ее солист Сергей Бондаренко, после чего встал вопрос, состоится ли концерт вообще.

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На официальной странице коллектива в социальной сети Instagram музыканты сообщили, что отыграют и этот концерт, и все остальные. Эти выступления посвятят трагически погибшему Сергею:

Решение принято! Все концерты с юбилейным туром "Нэнси-25" состоятся! Все страны и города остаются в графике! Дополнительный блок-сет в программе "Любовь сильнее боли" будет посвящён нашему артисту Сергею Бондаренко, внезапно и трагически погибшему 18.10.18. В программе прозвучат все хиты "Нэнси", а в блок-сете памяти, исполним вместе с залом новые и любимые песни Сергея!

Поклонников группы попросили сделать кое-что в память о солисте "Нэнси":

Просьба приносить с собой на шоу воздушные шары: цвета - белый, зелёный, синий! Челлендж - выучи слова песни "Любовь сильнее боли".

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