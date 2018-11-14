Состоится ли киевский концерт "Нэнси" после смерти солиста?
7 декабря в киевском Дворце спорта должна выступить группа "Нэнси". Но в середине октября умер ее солист Сергей Бондаренко, после чего встал вопрос, состоится ли концерт вообще.
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На официальной странице коллектива в социальной сети Instagram музыканты сообщили, что отыграют и этот концерт, и все остальные. Эти выступления посвятят трагически погибшему Сергею:
Решение принято! Все концерты с юбилейным туром "Нэнси-25" состоятся! Все страны и города остаются в графике! Дополнительный блок-сет в программе "Любовь сильнее боли" будет посвящён нашему артисту Сергею Бондаренко, внезапно и трагически погибшему 18.10.18. В программе прозвучат все хиты "Нэнси", а в блок-сете памяти, исполним вместе с залом новые и любимые песни Сергея!
Поклонников группы попросили сделать кое-что в память о солисте "Нэнси":
Просьба приносить с собой на шоу воздушные шары: цвета - белый, зелёный, синий! Челлендж - выучи слова песни "Любовь сильнее боли".
Внимание! Attention! Увага! Информация для поклонников Нэнси! Information for Nancy fans! Інформація для шанувальників Ненсі! Informationen für Nancy-Fans! ---------------------------- Решение принято! Все концерты с Юбилейным туром "Нэнси-25" состоятся! Все страны и города остаются в графике! Дополнительный блок-сет в программе "Любовь сильнее боли" будет посвящён нашему артисту Сергею Бондаренко, внезапно и трагически погибшему 18.10.18 В программе прозвучать все Хиты Нэнси, а в блок-сете памяти, исполним вместе с залом новые и любимые песни Сергея! Просьба приносить с собой на шоу воздушные шары: Цвета - белый, зелёный, синий! Челлендж - Выучи слова песни "Любовь сильнее боли" (Не надо, не плачь) Присылайте свои письма, тексты и слова благодарности! Рисунки, фото, видео с историями на gruppanensi@gmail.com Обязательно нужно взять с собой на шоу, самые лучшие, чувства и настроение! Вместе, мы переживем эту боль и будем дальше жить и творить добро! Серёжа навсегда остаётся, почетным солистом группы Нэнси и нашим лучшим другом! А его песни помогут нам с вами быть добрее дарить друг другу тепло и свет! До встречи на концертах! Спасибо за любовь! ❤️ @sergeynensi @nensi_band @nensi_band @andreynensi @anatoliynensi
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