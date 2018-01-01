Kungfu: слушай новую песню Latexfauna

Киевская дрим-поп группа Latexfauna продолжает работу над новым альбомом и выпускает второй по счету трек под названием Kungfu.

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Как и предыдущий Kosmos, Kungfu - тоже звучит необычно и отличается от предыдущего материала коллектива.

Участники группы говорят:

Кунг-фу - это не просто боевое искусство. Это все, что мы делаем. Принципы кунг-фу - любить все, чем бы ты ни занимался, будь то искусство или уборка в доме. Кунг-фу это смирение. Когда одни люди воспринимают то, как жизненные трагедии, человек Кунг-фу понимает, что это естественное состояние вещей. Сквозь принятие и любовь он идет к просветлению.

Напомним, этот и другие новые треки Kosmos и Evpatoria, а также любимые хиты группы вы сможете услышать на ближайшем сольном концерте Latexfauna 23 ноября 2018 в столичном клубе Atlas.

Напомним также, что на днях Анна Тринчер выпустила лирик-видео на песню “РЖНМГ“.