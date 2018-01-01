Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Kungfu: слушай новую песню Latexfauna

Комментариев: 0
Киевская дрим-поп группа Latexfauna продолжает работу над новым альбомом и выпускает второй по счету трек под названием Kungfu.
Latexfauna выпустили песню Kungfu: слушать онлайн
Latexfauna выпустили песню Kungfu: слушать онлайн
пресс-служба

Читайте также: KiRA MAZUR сняла клип при прыжке с парашютом

Как и предыдущий Kosmos, Kungfu - тоже звучит необычно и отличается от предыдущего материала коллектива.

Участники группы говорят:

Кунг-фу - это не просто боевое искусство. Это все, что мы делаем. Принципы кунг-фу - любить все, чем бы ты ни занимался, будь то искусство или уборка в доме. Кунг-фу это смирение. Когда одни люди воспринимают то, как жизненные трагедии, человек Кунг-фу понимает, что это естественное состояние вещей. Сквозь принятие и любовь он идет к просветлению.

Напомним, этот и другие новые треки Kosmos и Evpatoria, а также любимые хиты группы вы сможете услышать на ближайшем сольном концерте Latexfauna 23 ноября 2018 в столичном клубе Atlas.

Напомним также, что на днях Анна Тринчер выпустила лирик-видео на песню “РЖНМГ“.

Поделись:
Теги: Latexfauna, Латексфауна, новости, музыка, новая песня, новый трек, песня, видео, слушать онлайн
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь