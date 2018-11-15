София Ротару круто подняла гонорар после госпитализации: озвучена сумма

Украинская певица София Ротару в два раза подняла гонорар за свое выступление на корпоративах: эта сумма точно тебя впечатлит.

Народная артистка Украины София Ротару решила в два раза поднять гонорары за свои частные выступления. Произошло это после госпитализации певицы в августе. Тогда Ротару потеряла сознание прямо во время концерта.

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Вероятно, артистка по-другому взглянула на жизнь после пережитого: теперь она не соглашается выступать на корпоративах и частных концертах менее чем за 100 тысяч евро (около 3,15 млн грн). Об этом передают источники "Комсомольской правды".

Отметим, что раньше певица могла согласиться на корпоратив за 50 тысяч евро, но теперь не хочет лишний раз рисковать здоровьем. К слову, выступление Софии Ротару длится в среднем 30-40 минут.

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