Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

София Ротару круто подняла гонорар после госпитализации: озвучена сумма

Комментариев: 1
Украинская певица София Ротару в два раза подняла гонорар за свое выступление на корпоративах: эта сумма точно тебя впечатлит.
София Ротару круто подняла гонорар после госпитализации
София Ротару круто подняла гонорар после госпитализации
instagram.com/sofiarotaru.official

Народная артистка Украины София Ротару решила в два раза поднять гонорары за свои частные выступления. Произошло это после госпитализации певицы в августе. Тогда Ротару потеряла сознание прямо во время концерта.

Читай также: Беда не приходит одна: София Ротару потеряла близкого человека

Вероятно, артистка по-другому взглянула на жизнь после пережитого: теперь она не соглашается выступать на корпоративах и частных концертах менее чем за 100 тысяч евро (около 3,15 млн грн). Об этом передают источники "Комсомольской правды".

Отметим, что раньше певица могла согласиться на корпоратив за 50 тысяч евро, но теперь не хочет лишний раз рисковать здоровьем. К слову, выступление Софии Ротару длится в среднем 30-40 минут.

Напомним, итальянская актриса и модель Моника Беллуччи кардинально сменила имидж. Как сейчас выглядит звезда, смотри здесь.

Поделись:
Теги: София Ротару, гонорар, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.11.2018, 12:25
Оценка:  0
гость
старая вешалка вообще сума выжила
гость  (аноним)  15.11.2018, 12:11
Оценка:  0
гость
Да кому она нужна за такие деньги.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь