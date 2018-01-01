Премьера: Анна Тринчер выпустила лирик-видео на песню "РЖНМГ"

Певица Анна Тринчер, суперфиналистка проекта «Голос країни-8» и актриса сериала «ШКОЛА», выпустила свой новый трек «РЖНМГ»: смотрите лирик-видео.

«РЖНМГ» Анны Тринчер - это песня о том, что нужно делать так, как ты чувствуешь.

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В лирик-видео главным героем стал бойфренд Анны Тринчер - актер сериала «Школа» Богдан Осадчук.

Смотри лирик-видео на трек «РЖНМГ» прямо сейчас:

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