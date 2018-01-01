BREAKING NEWS: Первая космическая миссия телеканала М1 перенесена из-за погодных условий
Впервые в истории как отечественного телевидения, так и шоу-бизнеса, статуэтка “M1 Music Awards” должна была быть запущена в космос в специальном прозрачном зонде. Однако, как сообщила в специальном прямом включении информационная служба М1, телеканалу не дали разрешение на реализацию запуска из-за неподходящих погодных условий.
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Сегодня в столице зафиксировано резкое ухудшение погоды: сильный снегопад и шквальный порывистый ветер. Данные обстоятельства могут нанести вред проведению космической миссии. Судя по прогнозам метеорологов, в ближайшее время ситуация не улучшится.
Синоптики обещают: уже завтра погода будет более благоприятной. Поэтому покорение космоса не отменяется, а переносится.
15 ноября в 14:00 смотрите в прямых включениях на М1, как то, что на первый взгляд кажется невозможным, воплощается в жизнь!
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В этот же день, 15 ноября, в 19:00 в прямом эфире телеканала М1 состоится PRO-PARTY церемонии награждения “M1 Music Awards”, в рамках которой назовут имена лучших профессионалов шоу-бизнеса. Также именно на PRO-PARTY “M1 Music Awards” будет оглашён список номинантов премии в 2018 году.
А уже 1 декабря во Дворце спорта в Киеве состоится “M1 Music Awards. 4 Seasons” — четвёртая церемония награждения премии “M1 Music Awards”. В масштабном гала-концерте свои эксклюзивные концертные номера представят Тина Кароль, “Время и Стекло”, MONATIK, NK | Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, “Mozgi”, NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цыбульская, KAZKA, Александр Пономарёв и “Антитіла”. Музыкальным продюсером премии стала известная певица, обладательница четырёх наград “М1 Music Awards” Тина Кароль.
Напомним также, что группа TWO KOOMS презентовала ремикс на свой сингл "А ты та".
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