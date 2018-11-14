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"МастерШеф-8": участники будут отгадывать фотоподсказки

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Как говорит судья "МастерШеф" на канале СТБ, на проекте случаются такие моменты, которые хочется сфотографировать, поставить в рамочку и навсегда запомнить.
МастерЩеф-8: эфир от 14.11.2018 где смотреть онлайн, фото
МастерЩеф-8: эфир от 14.11.2018 где смотреть онлайн, фото
пресс-служба канала СТБ

А в сегодняшнем выпуске "МастерШеф-8" трем командам предстоит сделать целую фотосессию своим блюдам. Только капитаны будут знать, какое блюдо должна приготовить их команда. А в качестве подсказок они оставят 5 полароидных снимков, на которых запечатлены все процессы приготовления.

Капитаны будут наблюдать за происходящим на кухне в отдельной комнате. И если что-то пойдет не так, у них есть три попытки составить подсказку заново.

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Трем командам нужно приготовить блюда одинаковой сложности. Желтым – куриное филе, фаршированное вялеными томатами, с картофельным крокетом, грибами и тыквенным кремом. Красным – утиное магре с винно-вишневым соусом, луком шалот, проваренным в белом вине и цветно капустой.  Синим – филе лосося с гречневой лапшой с обжаренным виноградным листом в темпуре и овощной сальсой.

Капитанам нужно как можно детальнее передать все ингредиенты и кулинарные процессы своим командам, но также важно повторить оригинальную презентацию блюда.

Кто отгадает все фотоподсказки, а кто отправится на битву черных фартуков, увидим 14 ноября в 20:00 на канале СТБ.

Напомним также, что стало известно, с кем после развода закрутил роман Ченниг Татум.

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Теги: МастерШеф, МастерШеф-8, новости, новый выпуск, новый эфир, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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