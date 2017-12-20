Ольге Куриленко - 39: 7 интересных фактов об украинской звезде Голливуда
Звезда Голливуда с украинскими корнями Ольга Куриленко отмечает 14 ноября свой 39-й день рождения.
Читай также: Голливудская актриса Ольга Куриленко скучает по Азовскому морю
После роли “девушки Джеймса Бонда“, принесшей артистке всемирную славу, Ольга не забыла о своим происхождении - она регулярно посещает родной город и часто пишет в Instagram о своей родине.
В честь дня рождения известной украинки Ivona предлагает узнать 7 интересных фактов о ней.
- Родилась Ольга в Бердянске (Запорожская область) и планировала стать врачом, как бабушка.
This is a picture I sent to a modelling agency in Moscow when I was 13/14, and they accepted me. This picture changed my life! Эту фотографию я послала в Московское модельное агентство когда мне было 13/14 лет, и меня пригласили на пробы. Эта фотография изменила всю мою жизнь!
- Куриленко переехала в Париж в 16-летнем возрасте, успешно построив модельную карьеру.
- Несмотря на огромное количество заказов и съемки для лучших журналов мира, в 20-летнем возрасте Ольга бросила карьеру модели, чтобы уйти в актрисы.
- В 2005 году актриса снялась в главной роли в малобюджетном французском эротическом фильме L'Annulaire (“Перст любви“), режиссера Дианы Бертран, однако фильм не пользовался популярностью.
- Ольга снялась в фильме о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Он вышел в 2011 году и называется “Земля забвения“.
- Любимая кухня голливудской звезды - украинская. Ольга с удовольствием ест приготовленные мамой или бабушкой пельмени, сырники и фаршированный перец, салат “Оливье“. Да и сама актриса в своем Instagram-аккаунте хвасталась собственноручно приготовленным борщом.
Cake Ptichye Moloko (Bird’s Milk) made entirely by me from scratch. Торт Птичье Молоко полностью сделанный мною 😊 _______________________________________________________ _______________________________________________________ #Cake #CakePtichyeMoloko #Baking #Baker #CakeMaker #Food #Yum #HomeMade
- Куриленко свободно говорит на четырёх языках: украинском, русском, французском и испанском.
Напомним, 14 ноября также отмечает день рождения наследник британского престола принц Чарльз. В честь этого праздника королевская семья показала юбилейную фотографию.
Полная версия правил