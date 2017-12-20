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Ольге Куриленко - 39: 7 интересных фактов об украинской звезде Голливуда

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В среду, 14 ноября, голливудская актриса Ольга Куриленко отмечает 39-й день рождения.
День рождения Ольги Куриленко: интересные факты об актрисе
День рождения Ольги Куриленко: интересные факты об актрисе
Getty Images

Звезда Голливуда с украинскими корнями Ольга Куриленко отмечает 14 ноября свой 39-й день рождения.

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После роли “девушки Джеймса Бонда“, принесшей артистке всемирную славу, Ольга не забыла о своим происхождении - она регулярно посещает родной город и часто пишет в Instagram о своей родине.

В честь дня рождения известной украинки Ivona предлагает узнать 7 интересных фактов о ней.

  • Родилась Ольга в Бердянске (Запорожская область) и планировала стать врачом, как бабушка.

  • Куриленко переехала в Париж в 16-летнем возрасте, успешно построив модельную карьеру.
  • Несмотря на огромное количество заказов и съемки для лучших журналов мира, в 20-летнем возрасте Ольга бросила карьеру модели, чтобы уйти в актрисы.
  • В 2005 году актриса снялась в главной роли в малобюджетном французском эротическом фильме L'Annulaire (“Перст любви“), режиссера Дианы Бертран, однако фильм не пользовался популярностью.

  • Ольга снялась в фильме о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Он вышел в 2011 году и называется “Земля забвения“.

  • Любимая кухня голливудской звезды - украинская. Ольга с удовольствием ест приготовленные мамой или бабушкой пельмени, сырники и фаршированный перец, салат “Оливье“. Да и сама актриса в своем Instagram-аккаунте хвасталась собственноручно приготовленным борщом.

  • Куриленко свободно говорит на четырёх языках: украинском, русском, французском и испанском. 

Напомним, 14 ноября также отмечает день рождения наследник британского престола принц Чарльз. В честь этого праздника королевская семья показала юбилейную фотографию.

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Теги: Ольга Куриленко, новости, фото, видео, шоу-биз
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