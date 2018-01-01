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Дмитрий Шуров рассказал, как чуть не стал жертвой педофила

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Украинский певец Дмитрий Шуров поделился жуткой историей из детства.
Дмитрий Шуров рассказал, как чуть не стал жертвой педофила
Дмитрий Шуров рассказал, как чуть не стал жертвой педофила
пресс-служба

Украинский певец Дмитрий Шуров, который является лидером проекта Pianoбой, признался, что в детстве чуть не стал жертвой педофила.

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Такое откровенное заявление артист сделал в передаче “Зе Интервьер“. По словам Дмитрия, педофилом оказался друг его семьи:

В нас якось з батьками ніколи не було заведено говорити по душах та ділитись тим, що у тебе всередині по справжньому болить. Мій батько поет, художник, богемна людина. І я його не дуже бачив в дитинстві, він десь весь час репетирував. Моєму сину тепер це теж достається. Якось всередині себе все тримав, всі якісь історії, які відбувались в школі, на вулиці. І була у нас одна, на жаль, дуже неприємна історія пов’язана з “другом“ сім’ї, який нібито хотів допомагати мені займатись музикою, а насправді виявився педофілом.

К счастью, Шурову повезло и мужчина не успел осуществить с ним задуманное:

Мені якимось дивом вдалася уникнути дуже серйозної дитячої травми. Мені було 12-11, тобто я реально дивом уникнув дуже серйозної травми, осадок звичайно остався. Ця людина отримала своє, але набагато пізніше і не від мене. Він попався на інших дітях.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода показала провокационное фото из Германии.

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Теги: Дмитрий Шуров, Pianoбой, новости, видео, шоу-биз
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