Дмитрий Шуров рассказал, как чуть не стал жертвой педофила

Украинский певец Дмитрий Шуров, который является лидером проекта Pianoбой, признался, что в детстве чуть не стал жертвой педофила.

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Такое откровенное заявление артист сделал в передаче “Зе Интервьер“. По словам Дмитрия, педофилом оказался друг его семьи:

В нас якось з батьками ніколи не було заведено говорити по душах та ділитись тим, що у тебе всередині по справжньому болить. Мій батько поет, художник, богемна людина. І я його не дуже бачив в дитинстві, він десь весь час репетирував. Моєму сину тепер це теж достається. Якось всередині себе все тримав, всі якісь історії, які відбувались в школі, на вулиці. І була у нас одна, на жаль, дуже неприємна історія пов’язана з “другом“ сім’ї, який нібито хотів допомагати мені займатись музикою, а насправді виявився педофілом.