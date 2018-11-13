Светлана Лобода опубликовала провокационное фото из Германии
Украинская певица Светлана Лобода находится в туре по Германии.
Исполнительница Светлана Лобода поделилась с поклонниками странной фотографией, сделанной в Германии.
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте артистки, она запечатлена возле... унитаза:
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Отметим, что сейчас Светлана Лобода гастролирует по Германии. Поклонники уже успели предположить, что в эту страну певица отправилась не случайно, а к фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну, которому приписывают роман с Лободой.
Напомним, ранее была названа дата выхода восьмого сезона “Игры престолов“.
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