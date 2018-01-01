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Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов"

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Авторы культового сериала "Игра престолов" опубликовали тизер восьмого сезона.
Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов"
Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов"
Кадр из видео

Восьмой сезон сериала “Игра престолов“, который станет финальным, выйдет в апреле 2019 года. В сезоне будет всего лишь 6 серий, однако каждая из них будет длиться по полтора часа.

Об этом стало известно благодаря тизеру, опубликованному каналом НВО.

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В видео Джон Сноу сталкивается с Королем Ночи. Ранее говорилось, что в финале все герои с отдельными сюжетными линиями соберутся вместе, чтобы победить общего врага - вероятно, речь идет именно о Короле Ночи.

К слову, финальное сражение с армией белых ходоков обещает стать самой продолжительной батальной сценой в истории телевидения. Об этом говорит хотя бы то, что съемки битвы длились 55 дней.

Напомним, ранее был назван впечатляющий гонорар группы Spice Girls за тур по Великобритании. Сколько получат участницы коллектива за шесть гастрольный дней, читай здесь.

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Теги: Игра престолов, новости, кино, шоу-биз
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