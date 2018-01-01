Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов"

Авторы культового сериала "Игра престолов" опубликовали тизер восьмого сезона.

Восьмой сезон сериала “Игра престолов“, который станет финальным, выйдет в апреле 2019 года. В сезоне будет всего лишь 6 серий, однако каждая из них будет длиться по полтора часа.

Об этом стало известно благодаря тизеру, опубликованному каналом НВО.

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В видео Джон Сноу сталкивается с Королем Ночи. Ранее говорилось, что в финале все герои с отдельными сюжетными линиями соберутся вместе, чтобы победить общего врага - вероятно, речь идет именно о Короле Ночи.

К слову, финальное сражение с армией белых ходоков обещает стать самой продолжительной батальной сценой в истории телевидения. Об этом говорит хотя бы то, что съемки битвы длились 55 дней.

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