"Кино какое-то": Андрей Шабанов поразил историей из детства

Телеведущий и продюсер Большого Украинского Стэндапа Андрей Шабанов рассказал историю, от которой на глаза накатываются слезы.

Украинский телеведущий Андрей Шабанов поделился яркой историей из детства:

Представьте себе, что 32 года назад вы оставили в школе на своей парте тетрадку. Встали, вышли на минуту, а минутка превратилась в 32 года. И вот спустя 35 лет вы вернулись в этот класс, посмотрели на свою парту, а там лежит ваша тетрадка для контрольных работ. Вас - ученика первого класса. Как вам такое ощущение? Как вам вообще вероятность того, что это возможно в реальности, а не в психоделическом сне?

Оказалось, что со середины 70-х и вплоть до самой аварии на Чернобыльской АЭС родители работали на сверхсекретном объекте ЗРЛС “Дуга“.

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Для его обслуживания был построен маленький городок Чернобыль-2, состоявший из 5 жилых многоквартирных домов, двух огромных детских площадок, столовой, отеля, общежития, парикмахерской, буфета, продмага, детского сада и школы. Шабанов вспоминает:

Построили прямо посреди леса. Просто срубили гектар, обнесли забором и построили городок с нуля. Последний раз я заходил в эту школу 32 года назад. А вот сегодня мама прислала мне фото. Их бывший коллега побывал вчера в школе. Зашёл в мой класс на первом этаже, а там на столе лежит тетрадка... А я до сих пор в оцепенении. Кино какое-то. Ей богу.

Тетрадь Андрея Шабанова пресс-служба

Напомним, ранее умер автор хитов Софии Ротару Игорь Лученок.