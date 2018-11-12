Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа
Исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников естественной красотой.
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В своем Instagram-аккаунте артистка разместила снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Судя по подписи к фотографии, кадр был сделан в аэропорту:
Сегодня у меня начинается новое путешествие. Нахожусь в предвкушении. Самолёт взлетает уже через несколько мгновений.
On my way to new adventures ❤Very thrilled and excited. The plane is taking off in a few moments 🛫 Any ideas what the final destination would be? 😉 leave a comment with a name of a city below 👇🏻 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Сегодня у меня начинается новое путешествие ❤ Нахожусь в предвкушении. Самолёт взлетает уже через несколько мгновений 🛫 Есть догадки, куда я направляюсь? 😉 пишите в комментариях город 👇🏻
К слову, в последнее время Настя отправляется в путешествия исключительно со своим бывшим партнером по дуэту "Потап и Настя" Алексеем Потапенко. Совсем недавно они вместе посетили США, а летом отдохнула с Потапом в Италии. Интересно, сопровождает ли продюсер и рэпер Настю в этот раз?
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