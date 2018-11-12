Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа

Комментариев: 0
Украинская певица Настя Каменских поразила поклонников естественной красотой.
Настя Каменских показала, как выглядела без макияжа
Настя Каменских показала, как выглядела без макияжа
instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников естественной красотой.

Читай также: Настя Каменских показала свою маму

В своем Instagram-аккаунте артистка разместила снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Судя по подписи к фотографии, кадр был сделан в аэропорту:

Сегодня у меня начинается новое путешествие. Нахожусь в предвкушении. Самолёт взлетает уже через несколько мгновений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On my way to new adventures ❤Very thrilled and excited. The plane is taking off in a few moments 🛫 Any ideas what the final destination would be? 😉 leave a comment with a name of a city below 👇🏻 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Сегодня у меня начинается новое путешествие ❤ Нахожусь в предвкушении. Самолёт взлетает уже через несколько мгновений 🛫 Есть догадки, куда я направляюсь? 😉 пишите в комментариях город 👇🏻

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

К слову, в последнее время Настя отправляется в путешествия исключительно со своим бывшим партнером по дуэту "Потап и Настя" Алексеем Потапенко. Совсем недавно они вместе посетили США, а летом отдохнула с Потапом в Италии. Интересно, сопровождает ли продюсер и рэпер Настю в этот раз?

Напомним, украинская певица KAMALIA потеряла близкого человека. Подробности читай здесь.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, без макияжа, фото, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь