Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа

Украинская певица Настя Каменских поразила поклонников естественной красотой.

Исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поразила поклонников естественной красотой.

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В своем Instagram-аккаунте артистка разместила снимок, на котором она запечатлена без макияжа. Судя по подписи к фотографии, кадр был сделан в аэропорту:

Сегодня у меня начинается новое путешествие. Нахожусь в предвкушении. Самолёт взлетает уже через несколько мгновений.

К слову, в последнее время Настя отправляется в путешествия исключительно со своим бывшим партнером по дуэту "Потап и Настя" Алексеем Потапенко. Совсем недавно они вместе посетили США, а летом отдохнула с Потапом в Италии. Интересно, сопровождает ли продюсер и рэпер Настю в этот раз?

Напомним, украинская певица KAMALIA потеряла близкого человека. Подробности читай здесь.