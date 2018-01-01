На "МастерШеф-8" пройдет масштабная битва сезонов
В каждом сезоне зрители находят для себя любимцев, но сегодняшний выпуск «МастерШеф-8» станет для них настоящим подарком. Потому что на проект вернутся самые яркие герои предыдущих лет, и все они сразятся с участниками восьмого сезона.
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Юля Морозенко, Лиза Сподобец, Витя Перехрест, Александр Белодед, тетя Валя, Наталка Петрик, Виктория Король, Карина Аванесова, Наталья Левензон, Михаил Сосновских – все эти люди снова вернутся на кухню «МастерШеф».
За два часа обеим командам нужно разработать меню, приготовить как можно больше блюд и установить свою ценовую политику. После готовки начнется продажа. И, естественно, победит та команда, которая заработает больше денег.
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У звездной команды проекта есть большое преимущество: простые прохожие уже много раз видели их в эфире. А восьмому сезону только предстоит завоевать доверие зрителей и своих клиентов.
Смогут ли кулинарные новички утереть нос бывалым участникам, зрители увидят во вторник, 13 ноября, в 20:00 на канале СТБ.
Напомним также, что "невъездного" полуфиналиста "Голосу країни" пустили в Украину.
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