На "МастерШеф-8" пройдет масштабная битва сезонов

Как говорит судья шоу «МастерШеф» на канале СТБ Татьяна Литвинова, каждый сезон кулинарного проекта – уникален: ни один из них не может быть похожим на предыдущий, так как каждый раз в проекте совершенно новые участники, и именно они являются самым главным в шоу.

В каждом сезоне зрители находят для себя любимцев, но сегодняшний выпуск «МастерШеф-8» станет для них настоящим подарком. Потому что на проект вернутся самые яркие герои предыдущих лет, и все они сразятся с участниками восьмого сезона.

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Юля Морозенко, Лиза Сподобец, Витя Перехрест, Александр Белодед, тетя Валя, Наталка Петрик, Виктория Король, Карина Аванесова, Наталья Левензон, Михаил Сосновских – все эти люди снова вернутся на кухню «МастерШеф».

За два часа обеим командам нужно разработать меню, приготовить как можно больше блюд и установить свою ценовую политику. После готовки начнется продажа. И, естественно, победит та команда, которая заработает больше денег.

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У звездной команды проекта есть большое преимущество: простые прохожие уже много раз видели их в эфире. А восьмому сезону только предстоит завоевать доверие зрителей и своих клиентов.

Смогут ли кулинарные новички утереть нос бывалым участникам, зрители увидят во вторник, 13 ноября, в 20:00 на канале СТБ.

Напомним также, что "невъездного" полуфиналиста "Голосу країни" пустили в Украину.