7 причин пойти на киевский концерт Мальбэк х Сюзанна

В феврале 2019 года в Киеве состоится первый концерт группы Мальбэк х Сюзанна: узнай, почему ты должна его посетить.

Второго февраля 2019 года в Киеве состоится долгожданный концерт группы Мальбэк х Сюзанна. Наверняка ты не раз слышала хоть один из их хитов, ведь всего за полтора года существования коллектив взобрался на вершины различных музыкальных рейтингов.

Их песни цепляют и надолго заедают в голове, а клипы будоражат искренностью и откровенностью, однако это - не все, что ожидает поклонников группы на выступлении группы. Ivona предлагает 7 причин пойти на киевский концерт Мальбэка и Сюзанны.

Любимые “Гипнозы“ и цепляющее “Равнодушие“

Если ты хотя бы немного следишь за современной музыкой, то по-любому слышала эти хиты:

2 февраля ты сможешь поорать во всю мочь “Дай мне собраться с мыслью, я не могу...“ и “Проведи меня до дома, мы знакомы до истомы...“ вместе с Сюзанной. Кроме этих, ты услышишь и другие любимые хиты с альбома “Новое искусство“. Хороший повод проехаться в Atlas, не так ли?

Неожиданные выходки пары

Сюзанна и участник группы “Мальбэк“ Роман Варнин являются супругами и не особо прячут от посторонних свою личную жизнь. Касается это не только откровенных клипов, в которых музыканты играют главные роли. Поклонники никогда не знают, чего ждать от парочки на очередном концерте - совсем недавно Сюзанна со сцены заявила, что разводится с Ромой, потому что он ее бьет. Пока что не совсем понятно, правда это или пиар-ход группы, однако факт остается фактом: наблюдать за этими двумя как минимум интересно.

Стильные биты

Читай также: “НЕРВЫ“ отправляются в тур по Европе

Творчество Мальбэк х Сюзанна насквозь пронизано чувством стиля и самобытностью. Их сложно спутать с кем-то другим. Да и сама Сюзанна утверждает, что их музыка “обладает живостью, настоящестью и ярким диким стилем“.

Новый альбом

В начале октября 2018 года Мальбэк х Сюзанна выпустили новый альбом Reptiland. Музыканты называют его “разговором между двумя людьми, любовь которых, с одной стороны, может спасти весь мир, с другой — разрушить все до основания“, “гранью между безумием и полным контролем над ситуацией“ и “эклектичной музыкой, полной страсти“. 2 февраля ты сможешь лично убедиться в этом.

Возможность увидеть, как изменилась Сюзанна со времен участия в “Х-Факторе“

Мало кто помнит, но в 2010 году 16-летняя Сюзанна Абдулла принимала участие в украинском вокальном шоу “Х-Фактор“.

Благодаря необычному тембру девушке удалось покорить сердца судей и зрителей проекта, после чего певица выпустила несколько ярких сольных синглов и на некоторое время пропала с радаров прессы, чтобы громко вернуться на сцену в сотрудничестве с “Мальбэком“.

Пение Сюзанны на украинском языке

Все детство и ранюю юность Сюзанна провела в Керчи, поэтому Украина - очень близкая ей страна. Это ощущается и в музыке - в одной из песен Мальбэк х Сюзанна присутствует вставка на украинском языке. В какой именно? Услышишь на концерте 2 февраля ;)

Тусовка

Если не хочешь кусать локти, пересматривая сотни Instastories и фотографий в Facebook от людей, которые пошли на концерт Мальбэк х Сюзанна, срочно покупай билет! Тем более, это прекрасный повод встретиться с давними друзьями и почувствовать себя частью самой модной тусовки Киева.

Напомним, полуфиналиста шоу “Голос країни“ Михаила Сасонова пустили в Украину после запрета СБУ. Подробности читай здесь.