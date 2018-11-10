"Невъездного" полуфиналиста "Голосу країни" пустили в Украину

В июне 2018 года полуфиналиста восьмого сезона вокального шоу "Голос країни" Михаила Сосунова не пустили в Украину: узнай, чем закончилась история с запретом на въезд.

Белорусский певец, полуфиналист восьмого сезона вокального проекта “Голос країни“ Михаил Сосунов, который на данный момент выступает под псевдонимом Michael Soul, приехал в Киев.

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Казалось бы, что тут особенного? Только вот в июне 2018 года СБУ запретила артисту въезд в Украину. Тогда Служба безопасности приняла решение, что Михаил не сможет въехать в Украину на протяжении трех лет.

Однако на днях артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную в Киеве, и сообщил, что ему аннулировали запрет на въезд в страну:

ОФИЦИАЛЬНО! Мне аннулировали запрет на въезд в Украину! Спасибо каждому за поддержку и веру в лучшее. Это был очень сложный период, понадобилось много сил и веры и... теперь я здесь!

Все кто в Киеве, буду рад сново увидеть родные лица.

Также Михаил опубликовал фото со своей наставницей в проекте “Голос країни“ Тиной Кароль:

Отметим, что Михаил Сосунов является полуфиналистом восьмого сезона шоу “Голос країни-8“.

Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко впечатлила шпагатом на девятом месяце беременности.