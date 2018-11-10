"Невъездного" полуфиналиста "Голосу країни" пустили в Украину
Белорусский певец, полуфиналист восьмого сезона вокального проекта “Голос країни“ Михаил Сосунов, который на данный момент выступает под псевдонимом Michael Soul, приехал в Киев.
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Казалось бы, что тут особенного? Только вот в июне 2018 года СБУ запретила артисту въезд в Украину. Тогда Служба безопасности приняла решение, что Михаил не сможет въехать в Украину на протяжении трех лет.
Однако на днях артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную в Киеве, и сообщил, что ему аннулировали запрет на въезд в страну:
ОФИЦИАЛЬНО! Мне аннулировали запрет на въезд в Украину! Спасибо каждому за поддержку и веру в лучшее. Это был очень сложный период, понадобилось много сил и веры и... теперь я здесь!
Все кто в Киеве, буду рад сново увидеть родные лица.
ОФИЦИАЛЬНО❗️ Мне аннулировали запрет на въезд в Украину! Спасибо каждому за поддержку и веру в лучшее 🙏🏼 Это был очень сложный период, понадобилось много сил и веры и...теперь я здесь! Все кто в Киеве, буду рад сново увидеть родные лица ❤️ #украина #michaelsoul #голоскраїни #голоскраїни8 #singer #киев
Также Михаил опубликовал фото со своей наставницей в проекте “Голос країни“ Тиной Кароль:
Отметим, что Михаил Сосунов является полуфиналистом восьмого сезона шоу “Голос країни-8“.
Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко впечатлила шпагатом на девятом месяце беременности.
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