«НЕРВЫ» отправляются в тур по Европе

В декабре этого года группа НЕРВЫ презентует свой альбом «Самый Дорогой» в пяти городах Европы: узнай, в каких.

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Пятый студийный лонгплей получивший название «Самый Дорогой» группы «НЕРВЫ» вышел еще в 2017 году двумя частями. С тех пор группа находится в большом и длительном турне в его поддержку. Объездив все страны и города бывшего СНГ музыканты отправятся презентовать «Самый Дорогой» живыми шоу в Европе. Концерты пройдут с 7-го по 13-е декабря в Риге, Таллине, Вильнюсе, Вар шаве и Праге.

Лидер коллектива «НЕРВЫ» Женя Мильковский говорит:

Наконец-то мы приедем в те города, где нас давно ждут и откуда давно пишут письма с приглашениями! Для нас очень радостно побывать в Европе и посетить с концертами Ригу, Таллин, Вильнюс, Варшаву и Прагу.

Кроме того, группа презентует альбом в Украине. Концерты состоятся в таких городах:

15 ноября – Киев – Atlas

16 ноября – Харьков – Жара

17 ноября – Днепр – Тайм Аут

18 ноября – Полтава Villa Крокодила

Две недели назад «НЕРВЫ» заявили, что готовят шестой альбом, релиз которого запланирован на 2019 год. А также выпустили первый сингл под названием «Так Как Надо».

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