Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«НЕРВЫ» отправляются в тур по Европе

Комментариев: 0
В декабре этого года группа НЕРВЫ презентует свой альбом «Самый Дорогой» в пяти городах Европы: узнай, в каких.
Группа НЕРВЫ едет в тур по Европе
Группа НЕРВЫ едет в тур по Европе
пресс-служба

Читайте также: "ХАЩІ": слушай новую песню ONUKA

Пятый студийный лонгплей получивший название «Самый Дорогой» группы «НЕРВЫ» вышел еще в 2017 году двумя частями. С тех пор группа находится в большом и длительном турне в его поддержку. Объездив все страны и города бывшего СНГ музыканты отправятся презентовать «Самый Дорогой» живыми шоу в Европе. Концерты пройдут с 7-го по 13-е декабря в Риге, Таллине, Вильнюсе, Варшаве и Праге.

Лидер коллектива «НЕРВЫ» Женя Мильковский говорит:

Наконец-то мы приедем в те города, где нас давно ждут и откуда давно пишут письма с приглашениями! Для нас очень радостно побывать в Европе и посетить с концертами Ригу, Таллин, Вильнюс, Варшаву и Прагу.

Кроме того, группа презентует альбом в Украине. Концерты состоятся в таких городах:

  • 15 ноября – Киев – Atlas
  • 16 ноября – Харьков – Жара
  • 17 ноября – Днепр – Тайм Аут
  • 18 ноября – Полтава Villa Крокодила

Две недели назад «НЕРВЫ» заявили, что готовят шестой альбом, релиз которого запланирован на 2019 год. А также выпустили первый сингл под названием «Так Как Надо»

Напомним также, что "ВИА Гра" выпустила первый клип в новом составе.

Поделись:
Теги: Нервы, группа Нервы, тур, концертный тур, музыка, Европа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь