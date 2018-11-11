Регина Тодоренко села на шпагат на 9 месяце беременности

Украинская ведущая Регина Тодоренко вовсю готовится к родам: узнай, чем сейчас занята звезда.

Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко поразила поклонников шпагатом на девятом месяце беременности.

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Совсем скоро звезда впервые станет мамой, но это не мешает ей демонстрировать потрясающую растяжку. В своем Instagram-аккаунте Регина опубликовала фотографию из спортзала и поделилась размышлениями по поводу того, чему нужно уделять больше времени - работе или семье:

К слову, Тодоренко должна родить ребенка своему жениху Владу Топалову с дня на день. Как ранее проговорилась ведущая, роды назначены на 15-16 ноября.

Напомним, украинская группа “ВИА Гра“ выпустила первый клип в новом составе. Видеоработу “Я полюбила монстра“ смотри здесь.