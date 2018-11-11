Регина Тодоренко села на шпагат на 9 месяце беременности
Экс-ведущая тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко поразила поклонников шпагатом на девятом месяце беременности.
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Совсем скоро звезда впервые станет мамой, но это не мешает ей демонстрировать потрясающую растяжку. В своем Instagram-аккаунте Регина опубликовала фотографию из спортзала и поделилась размышлениями по поводу того, чему нужно уделять больше времени - работе или семье:
Если бы ещё 2года назад мне задали вопрос: «Что ты выберешь: 1. 24/7 работать 2. Создавать семью» Я бы ответила , гордо подняв голову : «РАБОТАТЬ СУТКАМИ»!!!💪🏻 Ведь я же - суперженщина⚡️, которая готова впахивать за десятерых без перерыва, ведь я же могу быть одновременно в двух городах, ведь я же могу обходиться без еды и воды столько, сколько этого потребует съемка, а семья - это легко) Не тут-то было🙈. Только сейчас я понемногу осознаю , что семья - это в каком-то смысле тоже работа 24/7 , а суперженщина - та, что умеет филигранно совмещать и семью, и работу. Существует ли такая??? Большинство моих гостей в шоу #ПятницаСРегиной стремятся к совершенству или совсем близки к этому. У каждой из них есть своя формула маневрирования дома и на работе. Если вам интересно, как совмещать все это , заходите по ССЫЛКЕ В ПРОФИЛЕ). А пока я в поисках этой формулы , ответьте мне, пожалуйста, сколько часов в день вы тратите на отношения-семью , сколько на работу, сколько на себя любимую? #регинатодоренко #регинапутешественница #reginatodorenko
К слову, Тодоренко должна родить ребенка своему жениху Владу Топалову с дня на день. Как ранее проговорилась ведущая, роды назначены на 15-16 ноября.
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