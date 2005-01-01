Именинница дня: лучшие фильмы с Энн Хэтэуэй

В понедельник, 12 ноября, свой день рождения отмечает американская актриса Энн Хэтэуэй.

12 ноября популярная актриса Энн Хэтэуэй отмечает свое 36-летие.

Артистку знают и признают во всем мире - еще бы, ведь за ее плечами десятки ярких ролей и множество престижных наград: “Эмми“, “Золотой глобус, “Премии Гильдии киноактёров США“, “BAFTA“, “Оскар“.

В честь дня рождения Энн Хэтэуэй Ivona предлагает вспомнить самые лучшие фильмы с ее участием.

“Горбатая гора“ (2005)

“Горбатую гору“ считают первым в истории кино гей-вестерном. Именно в этом фильме впервые проявился драматический талант Энн Хэтэуэй. Она сыграла жену одного из главных героев-геев.

“Дьявол носит Prada“ (2006)

Комедийная драма о молодой девушке, которая попала на работу во влиятельный модный журнал. Именно Хэтэуэй досталась роль этой запуганной ассистентки, а Мэрил Стрип сыграла строгую начальницу. Хэтэуэй готовилась для роли, неделю работая вольнонаемной ассистенткой в одном аукционном доме. Она была ужасно напугана перед съемками первой сцены со Стрип. Та, в свою очередь, начала знакомство с Хэтэуэй со слов:

Я думаю, вы идеально подходите на эту роль, и я очень рада, что мы будем работать вместе.

Сразу после этого Стрип добавила, что это была первая и единственная приятная фраза, которую Хэтэуэй от нее услышит.

“Любовь и другие лекарства“ (2010)

В этом фильме Энн сыграла с Джейком Джилленхолом - своим экранным супругом с “Горбатой горы“. На этот раз Хэтэуэй досталась роль красотки, страдающей начальной стадией болезни Паркинсона.

“Алиса в стране чудес“ (2010)

В фэнтезийном фильме Тима Бёртона Энн сыграла Белую Королеву.

“Отверженные“ (2012)

Читай также: Хакеры слили в сеть обнаженные фото Энн Хэтэуэй и ее мужа

Роль страдалицы Фантины в мюзикле Тома Хупера принесла Энн десятки номинаций и заветную статуэтку “Оскар“. При этом практически вся эта роль уложилась в один-единственный музыкальный номер — пятиминутную песню I Dreamed a Dream.

Напомним, ранее мы писали о самых громких романах именинника Райана Гослинга.