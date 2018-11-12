В Киеве выступит Крейг Дэвид

В столице выступит музыкант, с которым мечтает поработать Элтон Джон и Стиви Уандер.

Культовый британский певец и автор песен Дэвид Крейг выступит украинской столице 16 декабря в клубе Stereo Plaza с самым обсуждаемым DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. Без преувеличения, это будет самое громкое возвращение в музыку за последние десятилетия! Не верите? Приходите, чтобы убедиться!

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Дуэт Крейга со Стингом «Rise and fall» занял второе место в британском чарте Billboard. Элтон Джон называет Дэвида надеждой британской поп-музыки. Даже живой классик Стиви Уандер изъявил желание посотрудничать с Крейгом. Но сам Крейг в шутку или всерьез заявил, что мечтает записать что-нибудь с Дженнифер Лопеc. Времени у обоих пока не нашлось. Но, согласитесь, какая будет пара!

Дэвид Крейг – это жгучая смесь таланта, харизмы и успеха. Его мать – еврейка, отец – гренадин. Музыкой он занимается с самого детства. После выхода его дебютного альбома, который был продан тиражом 1,5 млн копий в одних только США, критики назвали его номером один среди музыкантов.

Афиша концерта Крейга Дэвида пресс-служба

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На счету 37-летнего Крейга – 15 млн проданных альбомов по всему миру и несколько номинаций «Грэмми». Его хит «7 days» попал в топ-10 Billboard и был продан тиражом 4,5 млн экземпляров. Только за последний год данный трек скачивали 290 млн раз. Но и это еще не все! Его диск «Slicker than you raverage» дважды становился платиновым, а альбом «Trust me», выпущенный в 2007 году, стал золотым.

А что сегодня? Крейг не будет собой, если когда-нибудь остановится. В 2016-м он выпустил диск «Follow in gmy intuition», который попал в топ-10 чартов более чем в 30 странах мира. В прошлом году у музыканта случился новый виток в творчестве – его сингл «Walking away» возглавил многие мировые хит-парады. Уходящий 2018-й вообще называют прорывом в карьере Крейга. И в этом году он возвращается к нам со своим всемирно известным DJ-шоу TS5.Билеты на эту программу продаются по всему миру за секунды, и движение TS5 продолжает набирать обороты. Крейг уже пообещал, что привезет в Киев много неожиданных сюрпризов. Например, он исполнит свою главную новинку – сингл «Ik now you», который записывал в тандеме с английской инди-поп-группой Bastille. Но, разумеется, все подарки Крейга раскроются только на самом шоу. Запомните день и приходите! 16 декабря в 20:00 в Stereo Plaza. Это будет вечер настоящей качественной европейской музыки!

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