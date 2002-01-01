Райану Гослингу - 38: самые громкие романы актера

В понедельник, 12 ноября, день рождения отмечает популярный актер Райан Гослинг.

Известный канадский актер Райан Гослинг 12 ноября отмечает свое 38-летие.

Он сыграл в десятках успешных фильмов, получил премии “Золотой глобус“, “Спутник“ и награду Национального совета кинокритиков США. Кроме того, Райан прославился бурной личной жизнью - мужчина встречался со многими популярными актрисами до того, как начал жить с Евой Мендес.

В честь дня рождения Райана Гослинга Ivona предлагает вспомнить самые яркие его романы.

Сандра Буллок (2002-2003)

Читай также: Райан Гослинг в роли Нила Армстронга: вышел трейлер “Человека на Луне“

В 21-летнем возрасте Райан закрутил роман с уже известной актрисой Сандрой Буллок. Отношения между артистами начались после съемок в фильме “Отсчет убийств“. Как оказалось позже, Гослинг мечтал о Буллок еще с первой их встречи. Сандра была покорена харизмой актера, однако их отношения продлились лишь год.

Райан Гослинг и Сандра Буллок gettyImages.com

Рэйчел Макадамс (2004-2007, 2008)

С этой актрисой Райан познакомился на съемочной площадке мелодрамы “Дневник памяти“. Во время съемок артисты ненавидели друг друга и постоянно ругались. Более того, Голсинг просил заменить Рэйчел другой актрисой. Как говорится, от ненависти к любви один шаг - так и произошло. Бурный роман Гослинга и Макадамс длился три года, они то расходились, то сходились, однако так и не смогли остаться парой. Бывшие возлюбленные остались друзьями и тепло отзываются друг о друге.

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс gettyImages.com

Кэт Деннингс (2009)

После разрыва с Рэйчел Райан пустился во все тяжкие и менял женщин, как перчатки. В 2009 году его заметили на свидании со звездой сериала “Две девицы на мели“ Кэт Деннингс в Диснейленде.

Кэт Деннингс gettyImages.com

Оливия Уайльд (2010)

Затем на “Золотом глобусе“ Гослинг слишком много внимания уделял актрисе Оливии Уайльд, сыгравшей в популярном сериале “Доктор Хаус“, породив слухи об их романе.

Райан Гослинг и Оливия Уайльд gettyImages.com

Ева Мендес (2011 - настоящее время)

В 2011 году Райан остепенился и встретил женщину, с которой живет уже семь лет. С Евой Мендес Гослинг играл в фильме “Место под соснами“, их экранный роман перерос в настояющую любовь. В 2014 году Ева родила актеру дочь Эсмеральду Амаду (в переводе с испанского “любимый изумруд“), а в 2016 - Амаду Ли Гослинг. Похоже, союз возлюбленных действительно прочный, так как в июне 2018 года Ева Мендес и Райан Гослинг объявили о третьей беременности.

Райан Гослинг и Ева Мендес gettyImages.com

Напомним, украинская певица Оля Полякова поцеловалась взасос на сцене. Смотри видео здесь.