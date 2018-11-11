В воскресенье, 11 ноября, состоялся четвертьфинал шоу "Танці з зірками 2018": узнай, кто прошел дальше.

"Танці з зірками 2018": кто покинул шоу в четвертьфинале пресс-служба канала 1+1

11 ноября прошел двенадцатый прямой эфир шоу “Танці з зірками 2018“, который являлся четвертьфиналом.

Главной особенностью выпуска стало то, что пары танцевали под живые выступления украинских звезд. Так, участников “Танців з зірками 2018“ поддержали Сергей Бабкин, Тина Кароль, Гайтана, ONUKA и ALEKSEEV. Звездные пары исполняли по два танца.

В зоне риска по итогам четвертьфинала оказались Michelle Andrade с Женей Котом и Павел Вишняков с Юлей Сахневич.

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После “танца за жизнь“ - зажигательного поп-джаза - проект покинули Michelle и ее партнер. К слову, именно этот танец открывал 12 эфир и судьи поставили паре за него максимальный балл - 30.

Кроме поп-джаза, Michelle танцевала танго в четвертьфинале.

Таким образом, в полуфинал шоу прошли четыре звезды: экс-участник реалити “Холостяк“ Иракли Макацария, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, актер Павел Вишняков и телеведущая Леся Никитюк.

Напомним, судья “Танців з зірками 2018“ Влад Яма показал, как выглядел в детстве.