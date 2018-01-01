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MONATIK нарушил закон во время съемок клипа в Венеции

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Украинский певец Монатик рассказал, на что ему пришлось пойти ради съемок клипа "Зашивает душу".
MONATIK нарушил закон во время съемок клипа в Венеции
MONATIK нарушил закон во время съемок клипа в Венеции
Кадр из Youtube

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Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, который в начале ноября презентовал клип на песню “Зашивает душу“, рассказал, как проходили съемки ролика в Венеции, и какой рисковый поступок ему пришлось совершить. Подробнее читайте далее в материале. 

Так, украинскому артисту пришлось переступить закон ради эффектного кадра: Монатик вместе с моделью нырнул в канал Венеции, за что мог получить немалый штраф. Кроме этого, городские каналы очень загрязнены, от чего в Венеции весьма неприятно пахнет. 

Я в детстве купался в реке Стырь. В принципе я не брезгливый человек и это же не классно будет, если они туристам скажут, что туда можно нырять. Во-вторых, там штраф 500 евро за такие прыжки. Но мы не платили, нас не поймали, – рассказал Монатик. 

Напомним, что песня "Зашивает душу" войдет в третий альбом MONATIK, который будет презентован 1 июня 2019 года на НСК “Олимпийский“

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Теги: MONATIK, монатик, клип, Венеция
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