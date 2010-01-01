День рождения Леонардо Ди Каприо: ТОП-5 лучших фильмов голливудского актера
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11 ноября знаменитому голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо исполняется 45 лет. В честь этого Ivona решила вспомнить пятерку лучших фильмов Лео, которые можно пересматривать бесконечно.
Лучшие роли Леонардо Ди Каприо
- Начало (2010)
В фильме Кристофера Нолана “Начало” Ди Каприо сыграл Доминика Кобба - вора и извлекателя, человека, специализирующегося на охране подсознания, но способного красть идеи для собственных целей.
- Джанго освобожденный (2012)
Здесь Лео предстал перед зрителем в роли настоящего злодея - рабовладельца Кэлвина Кэнди. За эту работу Ди Каприо был удостоен нескольких премий кинокритиков США.
- Великий Гэтсби (2013)
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Если кто и смог затмить Джека Доусона из “Титаника”, то только Джей Гэтсби, которого Леонардо идеально сыграл в экранизации знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
- Волк с Уолл-Стрит (2013)
Роль Джордана Белфорта принесла сегодняшнему имениннику номинацию на “Оскар”, однако, премию Лео тогда так и не получил.
- Выживший (2015)
Заветный “Осар” принесла Ди Каприо роль охотника Хью Гласса, которая знатно измотала актера во время работы над картиной.
Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо встретился с эко-активисткой Гретой Тунберг.
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