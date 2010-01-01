Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

День рождения Леонардо Ди Каприо: ТОП-5 лучших фильмов голливудского актера

Комментариев: 0
11 ноября Леонардо Ди Каприо празднует свой юбилей.

Читай также: Ди Каприо снова претендует на “Оскар“: Названы номинанты премии

11 ноября знаменитому голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо исполняется 45 лет. В честь этого Ivona решила вспомнить пятерку лучших фильмов Лео, которые можно пересматривать бесконечно. 

Лучшие роли Леонардо Ди Каприо 

  • Начало (2010) 

В фильме Кристофера Нолана “Начало” Ди Каприо сыграл Доминика Кобба - вора и извлекателя, человека, специализирующегося на охране подсознания, но способного красть идеи для собственных целей.  

  • Джанго освобожденный (2012) 

Здесь Лео предстал перед зрителем в роли настоящего злодея - рабовладельца Кэлвина Кэнди. За эту работу Ди Каприо был удостоен нескольких премий кинокритиков США.

 

  • Великий Гэтсби (2013) 

Читай также: Ди Каприо прогулялся по Нью-Йорку с 22-летней возлюбленной

Если кто и смог затмить Джека Доусона из “Титаника”, то только Джей Гэтсби, которого Леонардо идеально сыграл в экранизации знаменитого романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. 

  • Волк с Уолл-Стрит (2013) 

Роль Джордана Белфорта принесла сегодняшнему имениннику номинацию на “Оскар”, однако, премию Лео тогда так и не получил. 

  • Выживший (2015) 

Заветный “Осар” принесла Ди Каприо роль охотника Хью Гласса, которая знатно измотала актера во время работы над картиной. 

Напомним, ранее Леонардо Ди Каприо встретился с эко-активисткой Гретой Тунберг.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леонардо Ди Каприо, день рождения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь