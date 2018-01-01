"Мне захотелось надеть свадебное платье": TAYANNA рассказала о свадьбе

Недавно украинская певица TAYANNA опубликовала в своем блоге серию фото в свадебных платьях.

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Украинская исполнительница Татьяна Решетняк (TAYANNA), которая снялась в откровенной фотосессии с Аланом Бадоевым, недавно удивила поклонников новым образом - певица примерила на себя свадебное платье. Артистка призналась, что иногда мечтает о свадьбе и поинтересовалась у поклонников, какой из нескольких нарядов им больше нравится. Накануне в интервью для “Светской жизни“ TAYANNA рассказала об этих снимках и свадьбе своей мечты.

Так, после появления в сети фото TAYANNA в образе невесты, ее поклонники решили, что девушка собирается замуж. Расставить точки над “і“ артистку попросила Катя Осадчая.

Я себе пророчу. Так бывает, ходят сначала смотрят квартиры, дома для того, чтобы медитировать на них и увидеть в будущем. Я так же примеряю свадебные платья, чтобы напророчить себе свадьбу, - призналась TAYANNA.

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Она также рассказала, что всегда мечтала о свадьбе на пляже в купальниках, но после того, как примеряла несколько свадебных платьев, решила, что выйдет замуж в традиционном наряде невесты.

После этой фотосессии мне захотелось надеть свадебное платье, - сказала TAYANNA.

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