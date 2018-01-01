Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Мне захотелось надеть свадебное платье": TAYANNA рассказала о свадьбе

Комментариев: 0
Недавно украинская певица TAYANNA опубликовала в своем блоге серию фото в свадебных платьях.
TAYANNA призналась, что хочет замуж
TAYANNA призналась, что хочет замуж
instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Читай также: Емілі Ратаковскі кардинально змінила імідж

Украинская исполнительница Татьяна Решетняк (TAYANNA), которая снялась в откровенной фотосессии с Аланом Бадоевым, недавно удивила поклонников новым образом - певица примерила на себя свадебное платье. Артистка призналась, что иногда мечтает о свадьбе и поинтересовалась у поклонников, какой из нескольких нарядов им больше нравится. Накануне в интервью для “Светской жизни“ TAYANNA рассказала об этих снимках и свадьбе своей мечты. 

Так, после появления в сети фото TAYANNA в образе невесты, ее поклонники решили, что девушка собирается замуж. Расставить точки над “і“ артистку попросила Катя Осадчая. 

Я себе пророчу. Так бывает, ходят сначала смотрят квартиры, дома для того, чтобы медитировать на них и увидеть в будущем. Я так же примеряю свадебные платья, чтобы напророчить себе свадьбу, - призналась TAYANNA. 

Читай также: Офіційно: Мег Раян заручилася

Она также рассказала, что всегда мечтала о свадьбе на пляже в купальниках, но после того, как примеряла несколько свадебных платьев, решила, что выйдет замуж в традиционном наряде невесты. 

После этой фотосессии мне захотелось надеть свадебное платье, - сказала TAYANNA. 

Ранее сообщалось, что супермодель Кейт Аптон впервые стала мамой.

Поделись:
Теги: TAYANNA, свадьба, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь