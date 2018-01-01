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В Киеве умерла известная актриса

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В Киеве из-за болезни скончалась заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова: подробности.
В Киеве умерла актриса Юлия Волчкова
В Киеве умерла актриса Юлия Волчкова
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Сегодня, 10 ноября, стало известно о смерти известной украинской актрисы Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлии Волчковой. Артистке было 44 года. 

О кончине Юлии Волчковой сообщается на странице Киевского академического театра драмы и комедии в Facebook. Известно, что актриса умерла сегодня ночью «в результате мучительной и фатальной болезни». 

Светлая память. Сегодня после тяжелой болезни ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра, заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова. Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины с удивительной энергетикой и художественным талантом. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с Юлией Волчковой, - сообщается в соцсети.

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Театральную деятельность Юлия совмещала с работой в кино и телесериалах. Она известна своими ролями в проектах “Навіжена“, “Серцю не накажеш“, “Мінливості любові“ и т.д.  

 

Ольга Сумская и Юлия Волчкова
Ольга Сумская и Юлия Волчкова
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В 2015 году Юлия Волчкова была награждена званием заслуженной артистки Украины. 

Юлия Волчкова
Юлия Волчкова
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Где состоятся похороны Волчковой, пока не сообщается. 

Ранее стало известно, что на 73-м году жизни умерла звезда фильма “Чудо-женщина“.

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Теги: Юлия Волчкова, актриса, умерла
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