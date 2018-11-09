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Судья "Танців з зірками" показал, как выглядел в детстве

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Влад Яма поделился с поклонниками архивным снимком .
Влад Яма поделился архивным детским снимком
Влад Яма поделился архивным детским снимком
instagram.com/vladyama_official/

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Украинский хореограф и судья шоу “Танці з зірками“ — Влад Яма поделился в сети архивным снимком. В своем Instagram известный танцор опубликовал совместное фото с одной из своих первых партнерш на паркете.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я считаю это мощно.

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

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На черно-белой фотографии Влад позирует совсем маленьким, а рядом с ним стоит его партнерша. Оба запечатлены в танцевальных костюмах с рюшами.  

Я считаю, это мощно, – коротко прокомментировал фотографию Яма. 

Поклонники хореографа отметили, что Влад Яма с самого детства был обаятельным, а также поинтересовались, кто его партнерша и поддерживает ли он с ней контакт. Танцовщица ответила в комментариях под фото, что поддерживает связь с Ямой даже спустя годы. 

Напомним, что в десятом эфире шоу “Танці з зірками 2018“ Влад Яма станцевал с Лесей Никитюк, с которой у хореографа был конфликт.

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Теги: влад яма, фото, шоу-биз
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