Судья "Танців з зірками" показал, как выглядел в детстве

Влад Яма поделился с поклонниками архивным снимком .

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Украинский хореограф и судья шоу “Танці з зірками“ — Влад Яма поделился в сети архивным снимком. В своем Instagram известный танцор опубликовал совместное фото с одной из своих первых партнерш на паркете.

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На черно-белой фотографии Влад позирует совсем маленьким, а рядом с ним стоит его партнерша. Оба запечатлены в танцевальных костюмах с рюшами.

Я считаю, это мощно, – коротко прокомментировал фотографию Яма.

Поклонники хореографа отметили, что Влад Яма с самого детства был обаятельным, а также поинтересовались, кто его партнерша и поддерживает ли он с ней контакт. Танцовщица ответила в комментариях под фото, что поддерживает связь с Ямой даже спустя годы.

Напомним, что в десятом эфире шоу “Танці з зірками 2018“ Влад Яма станцевал с Лесей Никитюк, с которой у хореографа был конфликт.