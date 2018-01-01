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Команда MONATIK номінована на 5 нагород Pro-Party M1 Music Awards

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Команда, з якою MONATIK співпрацює протягом останніх кількох років, номінована на 5 нагород Pro Party M1 Music Awards.
Pro-Party M1 Music Awards 2018: номинации команды MONATIK
Pro-Party M1 Music Awards 2018: номинации команды MONATIK
пресс-служба

Цей рік для команди MONATIK видався дуже продуктивним: у мультиартиста вийшло 3 відео-роботи ( «То от чего без ума», найгучніша колаборація року з Надею Дорофеєвої - «Глубоко», а також «Зашивает душу»). Сингли увійдуть до третього альбому, презентація якого відбудеться 1 червня 2019 року на НСК «Олімпійський».

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За традицією, перед головною церемонією нагородження M1MA організатори нагороджують на Pro Party тих, чия робота залишається за кадром (Таню Муіньо, Микита Кузьменко, Денис Стульников, Антон Чілібі і Сергій Єременко).

Номінація «Кліпмейкер» - Таню Муінне.
Номінація «Оператор-постановник» - Микита Кузьменко
Номінація «Саунд-Продакшн» - MonatikChilibiSound
Номінація «Хореографія» - Денис Стульников
Номінація «Стиліст» - Таню Муінне

Нагадаємо також, що напередодні MONATIK випустив кліп на довгоочікуваний сингл «Зашивает душу».

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Теги: MONATIK, Монатик, награды, номинация, новости, шоубиз, новости
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Источник: ivona bigmir)net

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