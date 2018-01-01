Команда MONATIK номінована на 5 нагород Pro-Party M1 Music Awards

Команда, з якою MONATIK співпрацює протягом останніх кількох років, номінована на 5 нагород Pro Party M1 Music Awards.

Цей рік для команди MONATIK видався дуже продуктивним: у мультиартиста вийшло 3 відео-роботи ( «То от чего без ума», найгучніша колаборація року з Надею Дорофеєвої - «Глубоко», а також «Зашивает душу»). Сингли увійдуть до третього альбому, презентація якого відбудеться 1 червня 2019 року на НСК «Олімпійський».

Читайте теж: Mountain Breeze презентували кліп, знятий в Одесі

За традицією, перед головною церемонією нагородження M1MA організатори нагороджують на Pro Party тих, чия робота залишається за кадром (Таню Муіньо, Микита Кузьменко, Денис Стульников, Антон Чілібі і Сергій Єременко).

Номінація «Кліпмейкер» - Таню Муінне.

Номінація «Оператор-постановник» - Микита Кузьменко

Номінація «Саунд-Продакшн» - MonatikChilibiSound

Номінація «Хореографія» - Денис Стульников

Номінація «Стиліст» - Таню Муінне

Нагадаємо також, що напередодні MONATIK випустив кліп на довгоочікуваний сингл «Зашивает душу».