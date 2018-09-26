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Емілі Ратаковскі кардинально змінила імідж

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Всесвітньо відома модель Емілі Ратаковскі змінила зачіску: дізнайся, як зараз виглядає зірка.
Емілі Ратаковскі кардинально змінила імідж
Емілі Ратаковскі кардинально змінила імідж
gettyImages.com

Американська модель Емілі Ратаковскі змінила імідж - дівчина коротко підстриглася.

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Емілі обстригла волосся і зробила зачіску “під хлопчика“. Фотографії, на яких модель зображена у новому образі, вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bossy. @renellaice

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

А так Емілі Ратаковскі виглядала раніше:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris by @livincool

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Нагадаємо, голівудська акторка Різ Уізерспун кардинально змінила імідж. Як зараз виглядає зірка, дивися тут.

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Теги: Эмили Ратаковски, новости, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.11.2018, 17:17
Оценка:  -1
гость
Ну и пёрнуть ей в ухо, удивила, бля...
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