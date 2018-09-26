Емілі Ратаковскі кардинально змінила імідж
Всесвітньо відома модель Емілі Ратаковскі змінила зачіску: дізнайся, як зараз виглядає зірка.
Американська модель Емілі Ратаковскі змінила імідж - дівчина коротко підстриглася.
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Емілі обстригла волосся і зробила зачіску “під хлопчика“. Фотографії, на яких модель зображена у новому образі, вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
А так Емілі Ратаковскі виглядала раніше:
Нагадаємо, голівудська акторка Різ Уізерспун кардинально змінила імідж. Як зараз виглядає зірка, дивися тут.
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