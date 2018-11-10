Учасник "Х-Фактору" схуд на 15 кг, щоб залишитися в шоу

На шоу "Х-фактор 9" стартує тренувальний табір, який змусить учасників, які отримали "так" на кастингах, діяти на межі своїх можливостей, щоб довести, що вони гідні виступати в прямих ефірах у команді одного з зоряних суддів.

Перший конкурс, який учасникам «Х-Фактору» необхідно буде пройти, називається «30 секунд». Саме за півхвилини виконавці повинні заспівати уривок з пісні та показати у ньому себе з виграшного боку. Хтось спробує зробити ставку на емоції, інші - показати свій вокал. А один з учасників - Щерба, який запам'ятався на кастингах своєю скандальністю, підготувався завчасно та спеціально до тренувального табору схуд на 15 кілограм. Чи допоможе це хлопцеві?

Відразу ж після виступу судді оголосять, хто пройде в наступний тур, а хто покине проект назавжди. Члени журі будуть нещадні, адже на цьому етапі з мрією Х розпрощаються близько 100 учасників.

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Але успішне проходження цього випробування - ще не привід видихнути з полегшенням, адже далі конкурсантів чекає не менш підступне завдання - необхідно заспівати пісню, яку для них виберуть конкуренти. І більшість виявляться не готовими боротися чесно.

Учасники говорять:

Я хочу їй вибрати таку пісню, щоб вона не відповідала їй; Треба брати хитрістю, харизмою та забороненими методами.

За підсумками цього випробування в шоу має залишитися лише 24 найкращих. Хто з учасників успішно подолає всі змагання і отримає шанс виступити в прямих ефірах, глядачі побачать уже в суботу, 10 листопада, о 19:00 в ефірі вокального шоу “Х-фактор 9“ на СТБ.

Нагадаємо, у минулому ефірі “Х-Фактору 9“ на сцену повернувся секс-символ 90-х.