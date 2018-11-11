Тіна Кароль і Сергій Бабкін заінтригували появою в "Танцях з зірками 2018"

Цієї неділі, 11 листопада, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться чвертьфінал оновленого проекту "Танці з зірками", для якого зіркові пари підготували по два танцювальні номери.

Головною особливістю випуску буде музичний супровід, адже пари готуються танцювати під живі виступи найпопулярніших зірок українського шоубізу.

Так, першим танцем Ігоря Ласточкіна з Ілоною Гвоздьовою стане запальна самба, а другим – фокстрот під виконання Сергія Бабкіна з піснею «Забери».

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Артистка Michelle Andrade разом з Женею Котом станцюють енергійний хіп-хоп і танго під супровід ALEKSEEV з піснею «Океанами стали». Актор Павло Вишняков та Юлія Сахневич цього ефіру покажуть глядачам сексуальний бродвейський джаз, а під виступ ONUKA з піснею «Місто» пара танцюватиме ф’южн.

Холостяк Іраклі Макацарія разом з Яною Заєць «запалять» паркет джайвом. Другим танцем учасників стане ліричний модерн під виконання співачки Тіни Кароль, яка заспіває пісню «Не дощ». А Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим покаже глядачам яскравий свінг. Другий танець контемпорарі пара станцює під пісню «Не йди», яку співатиме Гайтана.

Компанію беззмінному ведучому Юрію Горбунову на зірковому балконі цього разу складуть одразу чотири зірки. На балкон вийдуть ведучі «Сніданку з 1+1»: Руслан Сенічкін та Людмила Барбір і Єгор Гордєєв з Нелею Шовкопляс. Зірки будуть зустрічати учасників на балконі, а також першими дізнаватимуться їхні враження та емоції від оцінок, які будуть їм ставити судді проекту MONATIK, Катерина Кухар та Влад Яма.

Судді проекту "Танці з зірками 2018" прес-служба каналу 1+1

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