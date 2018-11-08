"Зважені та щасливі": хто отримав чорні футболки
На цьому тижні учасники «Зважених та щасливих» проходили детектор брехні та напівмарафон.
На зважуванні, за правилами проекту, першим на ваги став тренер і найсильніша людина світу Василь Вірастюк, який показав відмінний результат - мінус 3 кілограми. Тепер його вага становить 137 кг. Менше 140 кг Василь Вірастюк важив 15 років тому, в 2003 році. Такий результат надихнув усі команди.
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Сюзанна і Богдан з команди зелених показали найгірший результат, та наділи чорні футболки. Сюзанна схудла на 0 кг, а Богдан - на 4 кг. У відсотках це становило 1,75%. Цього було недостатньо, щоб врятувати себе від битви лузерів, яка відбудеться наступного тижня.
Дивіться «Зважені та щасливі» щочетверга о 20:00 на телеканалі СТБ.
Напомним также, что Івана Дорна підловили на прогулянці з сином.
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