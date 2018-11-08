"Зважені та щасливі": хто отримав чорні футболки

У четвер, 8 листопада, на телеканалі СТБ вийшов одинадцятий випуск найбільш вагомого шоу країни «Зважені та щасливі».

На цьому тижні учасники «Зважених та щасливих» проходили детектор брехні та напівмарафон.

На зважуванні, за правилами проекту, першим на ваги став тренер і найсильніша людина світу Василь Вірастюк, який показав відмінний результат - мінус 3 кілограми. Тепер його вага становить 137 кг. Менше 140 кг Василь Вірастюк важив 15 років тому, в 2003 році. Такий результат надихнув усі команди.

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Сюзанна і Богдан з команди зелених показали найгірший результат, та наділи чорні футболки. Сюзанна схудла на 0 кг, а Богдан - на 4 кг. У відсотках це становило 1,75%. Цього було недостатньо, щоб врятувати себе від битви лузерів, яка відбудеться наступного тижня.

Команда зелених пресс-служба канала СТБ

Дивіться «Зважені та щасливі» щочетверга о 20:00 на телеканалі СТБ.

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