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"Зважені та щасливі": хто отримав чорні футболки

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У четвер, 8 листопада, на телеканалі СТБ вийшов одинадцятий випуск найбільш вагомого шоу країни «Зважені та щасливі».
Зважені та щасливі 2018: итоги выпуска от 8.11.2018, фото
Зважені та щасливі 2018: итоги выпуска от 8.11.2018, фото
пресс-служба канала СТБ

На цьому тижні учасники «Зважених та щасливих» проходили детектор брехні та напівмарафон.

На зважуванні, за правилами проекту, першим на ваги став тренер і найсильніша людина світу Василь Вірастюк, який показав відмінний результат - мінус 3 кілограми. Тепер його вага становить 137 кг. Менше 140 кг Василь Вірастюк важив 15 років тому, в 2003 році. Такий результат надихнув усі команди.

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Сюзанна і Богдан з команди зелених показали найгірший результат, та наділи чорні футболки. Сюзанна схудла на 0 кг, а Богдан - на 4 кг. У відсотках це становило 1,75%. Цього було недостатньо, щоб врятувати себе від битви лузерів, яка відбудеться наступного тижня.

Команда зелених
Команда зелених
пресс-служба канала СТБ

Дивіться «Зважені та щасливі» щочетверга о 20:00 на телеканалі СТБ.

Напомним также, что Івана Дорна підловили на прогулянці з сином.

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Теги: зважені та щасливі 2018, Зважені та щасливі, итоги, новый выпуск, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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