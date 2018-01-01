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Mountain Breeze презентували кліп, знятий в Одесі

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Молода поп-рок група Mountain Breeze випустила атмосферне live-відео на одну з пісень дебютного альбому Say It Loud.
Mountain Breeze выпустили новый клип: смотреть видео и фото
Mountain Breeze выпустили новый клип: смотреть видео и фото
прес-служба

Відразу після участі у Національному відборі на «Євробачення-2018» Mountain Breeze презентували своє перше відео на авторську композицію I See You, після цього випустили дебютну платівку під назвою Say It Loud і закріпили все це кліпом на перший сингл альбому Running Low. І ось, через півроку, порадували шанувальників новою відеороботою на пісню S.O.S.

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Емоційне відео було знято цієї весни, в Одесі, під час «Юморини-2018». На цей раз Mountain Breeze обійшлися без складних режисерських задумів і постановочних кадрів – кліп схожий на трихвилинний відеощоденник.

Дивися кліп Mountain Breeze - S.O.S. просто зараз:

Нагадаємо також, що Время и Стекло випустили нову пісню “Песня про лицо“. Послухати композицію можна за посиланням.

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Источник: ivona bigmir)net

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