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Чи виступить травмована Сахневич на "Танцях з зірками 2018"?

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Дізнайся, як себе почуває зараз партнерка Павла Вишнякова Юлія Сахневич після отриманої на "Танцях з зірками 2018" травми.
Чи виступить травмована Сахневич на "Танцях з зірками 2018"?
Чи виступить травмована Сахневич на "Танцях з зірками 2018"?
прес-служба каналу 1+1

Учасниця шоу “Танці з зірками 2018“, партнерка Павла Вишнякова, якого називають одним з головних претендентів на перемогу, Юлія Сахневич розповіла, як почуває себе після отриманої на проекті травми.

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Під час 11 прямого ефіру танцюристка серйозно травмувала спину, її подальша участь у шоу опинилася під питанням.

Однак напередодні 12 випуску “Танців з зірками 2018“ Юлія у своєму Instagram-акаунті розповіла, як себе почуває, та чи готова вийти на паркет:

Друзі, хочу вам сказати величезне спасибі за вашу підтримку і переживання, мені дуже приємно, і повірте, це додає ще більше сил! Зі здоров'ям все нормально, і має бути ще краще! Спина теж ок.
P.S. Спасибі моєму партнеру Павлу Вишнякову за те, що поруч і підтримуєш! Разом ми - сила.
І до зустрічі в ефірі!

Вочевидь, Юлія таки виступить 11 листопада на “Танцях з зірками 2018“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья,хочу вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку и переживания,мне безумно приятно, и поверьте,это придаёт ещё больше сил!со здоровьем все нормально, и должно быть еще лучше!💪🏼 спина тоже 👌🏼 P.S. Спасибо моему партнеру @vishniakov_pavel_ за то что рядом и поддерживаешь!вместе мы -сила💫 И до встречи в эфире @tanci1plus1 #толиещевпереди #танціззірками #dwts

Допис, поширений Julia Sakhnevych (@juli_sakhnevych)

Нагадаємо, колишній учасник шоу “Танці з зірками 2018“ Руслан Сенічкін заявив, що повертається на проект. В якості кого, глядачі дізнаються вже у неділю, 11 листопада.

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Теги: Танці з зірками 2018, Юлия Сахневич, Павел Вишняков, новости, шоу-биз, фото
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