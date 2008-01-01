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Imagine Dragons презентували альбом Origins

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Американський гурт Imagine Dragons випустив довгоочікуваний альбом Origins: дізнайся, де його можна послухати.
Imagine Dragons презентували альбом Origins
Imagine Dragons презентували альбом Origins
gettyImages.com

Американська група Imagine Dragons, яка в кінці серпня вперше виступила в Києві, презентувала альбом Origins.

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В альбом входять 15 композицій, включаючи раніше випущені пісні Natural, Machine і Zero. Остання пісня також є частиною саундтрека до мультфільму “Ральф проти інтернету“.

Imagine Dragons - американська інді-група, утворена в Лас-Вегасі в 2008 році. Стали відомі після випуску дебютного студійного альбому Night Visions у вересні 2012 року. Американський журнал Billboard назвав їх найяскравішими новими зірками 2013 року і найкращою групою 2017 року, а журнал Rolling Stone назвав їх сингл Radioactive найкращим рок-хітом року.

Слухай альбом Imagine Dragons Origins просто зараз:

Нагадаємо, на днях Imagine Dragons презентували пісню Bad Liar.

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Теги: Imagine Dragons, новости, шоу-биз
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