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INSTADRAMA: слухай нову пісню Світлани Лободи

Комментариев: 1
Українська співачка Світлана Лобода презентовала нову пісню під назвою Instadrama: дізнайся, де її можна послухати.
INSTADRAMA: слухай нову пісню Світлани Лободи
INSTADRAMA: слухай нову пісню Світлани Лободи
instagram.com/lobodaofficial

Усього через два тижні після екстреної госпіталізації, яка потягнула за собою складну операцію, українська співачка Світлана Лобода презентовала новий сингл INSTADRAMA.

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Ще навесні, в своїх соціальних мережах, LOBODA анонсувала роботу над новим треком. Запис INSTADRAMA проходив у Лос-Анджелесі, в легендарній EastWest studio, в якій записали свої головні хіти Michael Jackson, Rolling Stones і багато інших.

Ледве відійшовши від наркозу, LOBODA вирішила присвятити вимушену паузу закінченню роботи над своїм новим хітом.

Слухай пісню INSTADRAMA Світлани Лободи просто зараз:

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода розповіла про пережиту операцію.

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Теги: Светлана Лобода, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  09.11.2018, 12:01
Оценка:  0
pусский
Да у ней губы как геморрой в жопе, родину кинула как коллаборационист во время Второй мировой, с какого хуя мне слушать ейный словестный пердеж?
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