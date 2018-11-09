INSTADRAMA: слухай нову пісню Світлани Лободи

Українська співачка Світлана Лобода презентовала нову пісню під назвою Instadrama: дізнайся, де її можна послухати.

Усього через два тижні після екстреної госпіталізації, яка потягнула за собою складну операцію, українська співачка Світлана Лобода презентовала новий сингл INSTADRAMA.

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Ще навесні, в своїх соціальних мережах, LOBODA анонсувала роботу над новим треком. Запис INSTADRAMA проходив у Лос-Анджелесі, в легендарній EastWest studio, в якій записали свої головні хіти Michael Jackson, Rolling Stones і багато інших.

Ледве відійшовши від наркозу, LOBODA вирішила присвятити вимушену паузу закінченню роботи над своїм новим хітом.

Слухай пісню INSTADRAMA Світлани Лободи просто зараз:

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода розповіла про пережиту операцію.