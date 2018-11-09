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"Песня про лицо": "Время и Стекло" випустили новий хіт

Комментариев: 1
Український гурт "Время и Стекло" порадував прихильників новою піснею: дізнайся, де її можна послухати.
"Время и Стекло" випустили хіт "Песня про лицо"
"Время и Стекло" випустили хіт "Песня про лицо"
instagram.com/vremyaisteklo

Поп-колектив "Время и Стекло" випустив новий хіт під назвою "Песня про лицо".

Пісня, традиційно для гурту, танцювального напряму та змушує підспівувати та рухатися в такт уже з перших секунд.

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Гурт "Время и Стекло" було створено у 2010 році. До складу входять Олексій Завгородній (Позитив) і Надя Дорофєєва. Продюсером і одним з авторів пісень проекту є Олексій Потапенко (Потап).

Практично кожен трек, випущений групою, моментально стає хітом, а кліпи колективу збирають сотні мільйонів переглядів на YouTube. Серед найвідоміших пісень "Время и Стекло" - "Тролль", "Е, бой", "Имя 505", "Песня 404", "На стиле".

Пропонуємо послухати новий хіт колективу "Песня про лицо" просто зараз:

Нагадаємо, раніше українська співачка Наталя Могилевська презентувала кліп, присвячений Андрію Кузьменку, загиблому фронтмену гурту "Скрябін". Подивитися його можна тут.

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Теги: Время и Стекло, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.11.2018, 12:12
Оценка:  0
гость
Мне понравилась песня. Впрочем, как и многие другие их песни.
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