"Маленька копія": Івана Дорна підловили на прогулянці з сином

Український співак Іван Дорн прогулявся з трьохрічним сином центром Києва: з'явилися фото.

Журналісти випадково підловили українського співака Івана Дорна в Києві під час прогулянки з трьохрічним сином Іваном.

Ексклюзивні кадри з артистом та його дитиною опублікувало видання “Сегодня. Lifestyle“.

Ймовірно, виконавець вийшов ввечері прогулятися та взяв з собою маленького сина. Сфотографуватися з журналісткою Іван погодився, проте попросив малечу відійти:

Ванечка, иди побегай.

Іван Дорн з прихильницею Сегодня. Lifestyle

За словами дівчини, у Дорна дуже теплі стосунки з сином:

Було видно, що Іван насолоджується своїм батьківством. Ні на секунду не випускав з уваги сина, навіть коли розмовляв по телефону. І, до речі, хлопчик дуже схожий на Івана, його маленька копія, навіть дивно, чому він досі його ховає.

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Іван Дорн приховує особисте життя та ніколи не обговорює його на публіці. Відомо тільки, що у 2013 році співак одружився зі своєю однокласницею Анастасією Новіковою. У пари є двоє дітей - дочка Василина, яка народилася в 2014 році, та син Іван, який побачив світ у 2015-му.

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