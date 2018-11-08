Маркус Рива записал дуэт с финалисткой "Евровидения"

Популярный в Украине латвийский артист Маркус Рива и финалистка «Евровидени»я Амината Савадого выпустили дуэтную песню с названием «Last Dance», автором которой является Маркус.

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Маркус Рива и Амината Савадого знакомы уже много лет, вместе боролись в национальных отборочных турах конкурса «Евровидение». В 2015 году оба оказались в финале, когда Маркус со своим хитом «Take Me Down» уступил победу Аминате с топовой песней «Love Injected», которая заняла 6 место на большом конкурсе.

О сотрудничестве Маркус Рива говорит так:

У меня уже давно была идея записать дуэт с Аминатой, Нравится её музыкальный концепт и отношение к тому, что она делает. Создавая свой новый альбом «I can» я написал песню «Last Dance», которая первоначально была задумана для дуэта с Аминатой. Однако, из-за сложных рабочих графиков, до выпуска альбома мы не успели записать её вместе. Но теперь песня обрела своё точное и настоящее звучание. Очень рад, что Амината всё же внесла свою лепту в эту песню.

Амината признается:

Когда Маркус предложил мне записать совместную песню я с радостью согласилась, потому что знала, что это будет красивый, качественный и интересный проект, как и все проекты Маркуса. Песня «Last Dance» мне очень понравилась! Как структура мелодии, как текст, так и современная аранжировка от Каспара Ансона. Я очень довольна результатом и надеюсь, что и нашим слушателям песня будет по душе.

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Песня «Last Dance» о финальных моментах несчастливых отношений. В творчестве каждого из артистов не так много дуэтов. Но в этом году Маркус уже выпускал удачную дуэтную работу с украинской певицей Мята, которая обрела большой успех в Украине, став настоящим хитом.

Остается загадкой, будет ли Маркус Рива принимать участие в украинском национальном отборе на «Евровидение-2019». Ранее артист говорил, что думает над этим.

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