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"Пришлось бы вырезать целый орган": Лобода рассказала о пережитой операции

Комментариев: 2
Украинская певица Светлана Лобода рассказала, что пережила во время госпитализации.
Светлана Лобода рассказала о пережитой операции
Светлана Лобода рассказала о пережитой операции
instagram.com/lobodaofficial

В конце октября украинская исполнительница Светлана Лобода была срочно госпитализирована. Артистке сделали серьезную операцию на почке.

О том, что Светлана пережила во время госпитализации, она рассказала в передаче "Прямой эфир":

Мне врачи говорят: "У вас камни в мочеточнике. Они перекрыли его. В туалет вы тоже ходить не можете, и вам нужно делать операцию. Мы не можем дробить камни, так как у вас киста".

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Если бы ей вовремя не удалили камни, то на следующий день Лободе пришлось бы вырезать уже орган. Светлана сильно плакала перед операцией, жалея себя и боясь наркоза. Первые четыре дня она лежала почти без движения в палате.

Все это время близкие были рядом. Старшая дочь Светланы Ева читала маме стихи, а сама певица на пятый день пребывания в клинике уже дописывала песню:

Когда Ева первый раз вошла в палату, она плакала. После операции меня перевозили из одного корпуса в другом под одеялом, чтобы было непонятно, кого везут.

На выписке из больницы Светлану сопровождал фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако детально описывать ситуацию она не торопится: 

Не могу ничего комментировать и не хочу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошел концерт украинского певца Олега Винника в киевском Дворце спорта. 

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Теги: Светлана Лобода, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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бе ме  (аноним)  08.11.2018, 18:25
Оценка:  0
бе ме
Полижу ей писду из жалости)))
ВоблаВологда  (аноним)  08.11.2018, 18:21
Оценка:  0
ВоблаВологда
Это тебя Бог покарал, за предательство Украины. Сначала почки начали отказывать, потом инсульт. Будешь лежать, и какать и писять под себя, подстилка кацапетовская. И никто за тобой плакать не будет)))).
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