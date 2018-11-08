"Пришлось бы вырезать целый орган": Лобода рассказала о пережитой операции

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, что пережила во время госпитализации.

В конце октября украинская исполнительница Светлана Лобода была срочно госпитализирована. Артистке сделали серьезную операцию на почке.

О том, что Светлана пережила во время госпитализации, она рассказала в передаче "Прямой эфир":

Мне врачи говорят: "У вас камни в мочеточнике. Они перекрыли его. В туалет вы тоже ходить не можете, и вам нужно делать операцию. Мы не можем дробить камни, так как у вас киста".

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Если бы ей вовремя не удалили камни, то на следующий день Лободе пришлось бы вырезать уже орган. Светлана сильно плакала перед операцией, жалея себя и боясь наркоза. Первые четыре дня она лежала почти без движения в палате.

Все это время близкие были рядом. Старшая дочь Светланы Ева читала маме стихи, а сама певица на пятый день пребывания в клинике уже дописывала песню:

Когда Ева первый раз вошла в палату, она плакала. После операции меня перевозили из одного корпуса в другом под одеялом, чтобы было непонятно, кого везут.

На выписке из больницы Светлану сопровождал фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако детально описывать ситуацию она не торопится:

Не могу ничего комментировать и не хочу.

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