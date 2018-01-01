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Rumbero’s устроили AMOR впятером: смотри новый клип

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Группа Rumbero’s, известная своими зажигательными латиноамериканскими ритмами, предлагает окунуться в мир любви.
Rumberos выпустили новый клип AMOR: где смотреть видео, фото
Rumberos выпустили новый клип AMOR: где смотреть видео, фото
пресс-служба

В новом клипе AMOR участники группы Rumbero’s превратились в настоящих мексиканских гангстеров, которые устроили бурную вечеринку на отдыхе. 

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Режиссером стала Лена Винярская, знакомая зрителю своими эпатажными и неординарными клипами. Именно она увидела солистов Rumbero’s по-новому. За «фирменный» латиноамериканский стиль отвечала известный украинский дизайнер Елена Голец. Именно ее наряды придали особой темпераментности и дерзости образам артистов. 

Съемки проходили в Турции на территории одного из отелей на побережье и на частной вилле. Авторами песни уже традиционно стали сами Rumbero’s - Олег Серафин и Амадор Лопес. Сами они говорят о клипе так:

Когда мы написали эту песню, мы сразу понимали, что снимать нужно не в Украине, а где-то, где солнце и море. Позже решили совместить этот процесс с давно запланированными концертами, а наш друг любезно предоставил нам свой отель и виллу для съемок.

Смотрите клип Rumbero's - AMOR здесь:

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Поклонников группы ожидает еще одна приятная новость - любовь от Rumberos можно будет не только услышать или увидеть, а и почувствовать. Вместе с компанией Unice Амадор Лопес выпускает серию ароматов - для женщин и мужчин. Совсем скоро AMOR можно будет подарить своей второй половинке.

Напомним также, что Ирина Билык стала официанткой в своем новом клипе.

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Теги: Rumbero's, новый клип, новое видео, клип, видео, музыка, шоубиз, фото
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Источник: ivona bigmir)net
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