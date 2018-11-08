СТБ запускает новый кулинарный проект

Украинский телеканал СТБ приступил к съемкам кулинарного реалити «МастерШеф. Профессионалы», героями которого станут состоявшиеся повара.

Судьями проекта «МастерШеф. Профессионалы» стали Эктор Хименес-Браво, известный шеф-повар Владимир Ярославский и кондитер Елизавета Глинская.

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Главный критерий, по которому судьи отберут участников во время кастинга, – это высокий уровень их профессионализма. Опытные повара будут проходить индивидуальные и командные испытания, а также битвы черных – самых слабых участников по итогам программы. Победитель проекта получит вознаграждение в размере 1 000 000 гривен.

Директор ТО Владимир Турич говорит:

Если для проекта «МастерШеф» мы заведомо искали аматоров и людей без кулинарного опыта, то в «МастерШеф. Профессионалы» смогут попасть только те повара, которые уже чего-то достигли в карьере. Но профессионалы участники или нет, они все равно такие же люди, как и мы. Поэтому эмоциональная составляющая программы останется важной для нас. Кроме того, мы хотим показать зрителю, что красота блюда зависит далеко не от стоимости продуктов. Не обязательно покупать сибас и гребешки, чтобы приготовить блюда высокой кухни. Поэтому наши участники часто будут использовать простые ингредиенты, из которых тоже реально сотворить шедевры.

Для «МастерШеф. Профессионалы» команда проекта готовит большое количество конкурсов. Практически все они будут новыми для зрителя, и лишь небольшой процент испытаний перейдет от проекта «МастерШеф».

Съемочная площадка пресс-служба канала СТБ

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Значительное отличие нового шоу от классической версии «МастерШеф» – новый судейский состав. Владимир Турич подчеркнул:

Мы сознательно хотим разграничить эти два проекта, поэтому в «МастерШеф. Профессионалы» и жюри, и студия проекта, и графика претерпят изменения. Нам важно, чтобы зритель, который много лет с нами, включив телевизор, сразу понимал, что он смотрит не привычный ему классический «МастерШеф», а совершенно новый проект.

Премьера проекта в эфире СТБ состоится весной 2019 года. В сезоне запланировано 14 эпизодов.

Напомним также, что в новом выпуске "Зважені та щасливі" участников ждет детектор лжи и полумарафон.