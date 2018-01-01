Ирина Билык стала официанткой в своем новом клипе

Украинская певица Ирина Билык выпустила песню в стиле «шансон», которую посвятила всем Леонидам.

Именно на песню «Лёня, Леонид» Ирины Билык прошли съёмки видеоклипа в одном из столичных ресторанов. По задумке режиссёра, Ирина Билык появилась в образе соблазнительной официантки, с макияжем, нарядом и прической в характерной стилистике 90-х.

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В съемках приняли участие друзья певицы: лучшая подруга Нюся,семья известных хирургов Харьковых, ресторатор Андрей Задорожный и другие. Главные роли самого Леонида и его жены исполнили давний друг и поклонник артистки Вадим Писарев и прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Кристина Шишпор.

Герои перевоплотились в несвойственные для себя, порой даже смешные и ироничные роли. В этом и суть самого клипа - поднимать настроение публике. Именно это хотела донести Ирина Билык данной работой. По словам самой певицы, это первая работа в ее жизни, после съёмок в которой не чувствовалось усталости и совсем не хотелось покидать съемочную площадку.

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Автором песни стала сама Ирина Билык. Режиссером клипа - Влад Разиховский, известный по работе со многими украинскими артистами.

Новое видео от Ирины Билык «Лёня, Леонид» вы сможете увидеть уже с 8 ноября!

Смотрите клип «Лёня, Леонид» Ирины Билык здесь:

Напомним также, что ТНМК выпустили клип «Янголи».