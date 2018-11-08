Алену Делону - 83: самые бурные романы секс-символа XX века

В четверг, 8 ноября, свой 83-й день рождения отмечает легендарный актер Ален Делон.

8 ноября легендарному французскому актеру и секс-символу 1960 - 1980-х годов Алену Делону исполнилось 83 года.

В свое время актер пользовался таким успехом у женщин, что его имя даже стало нарицательным. Не удивительно, что у Алена не было отбоя от поклонниц,а сам мужчина постоянно состоял в романтических отношениях.

В честь дня рождения секс-символа Ivona предлагает вспомнить самые бурные романы Алена Делона.

В 1958 году на съемках фильма “Кристина“ актер познакомился с молодой австрийской киноактрисой Роми Шнайдер. При этом первое впечатление друг о друге у них сложилось, мягко говоря, не лучшее. Женщина вспоминала:

Слишком красивый, слишком тщательно причесанный, слишком юный парень, разодетый "под джентльмена". Я подумала: ну и пошлятина, а мальчик этот — просто тоска! А его от меня просто потянуло блевать — вот так грубо он потом выразился на этот счёт. Тщеславная, сладкая венская дурочка, без малейшего шарма... Он не говорил по-английски, я не говорила по-французски. Пришлось нам общаться на какой-то чудовищной смеси языков... Мы были безнадёжно банальными и совсем не понравились друг другу.

Однако позже между актерами вспыхнула искра, их отношения начали стремительно развиваться и уже в 1959 году возлюбленные обручились. Несмотря на то, что они считались самой красивой парой в актерской среде, через шесть лет после помолвки, так и не сыграв свадьбу, Ален и Роми расстались.

Отметим, что Роми Шнайдер является одной из самых известных немецких актрис XX века, снискавших международный успех и славу. В 1982 году она умерла.

В 1962 году (когда Делон еще втречался с Роми) певица и актриса Нико родила сына Ари Пэффгена, отцом которого сама называла Алена Делона. Актер не признал отцовства, однако ребенка вырастили большей частью родители Делона, давшие ему свою фамилию Булонь. Сейчас Ари Булонь ненавидит Алена Делона и не упускает случая назвать его бессердечным чудовищем.

Нико wikipedia.org

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От Шнайдер Ален Делон ушел к актрисе Натали Бартелеми. 13 августа 1964 года состоялась их свадьба и уже через несколько месяцев - 1 октября 1964 года, у них родился сын — актёр Энтони Делон. Прожив четыре года в браке, Ален и Натали развелись.

Ален и Натали Делон LiveInternet

В 1968 году Делон встретил актрису Мирей Дарк. На протяжении 15 лет они были вместе, однако и в этих отношениях секс-символ не смог удержаться. Несмотря на то, что Ален ушел к другой, именно Мирей он продолжал называть "женщиной его жизни". В августе 2017 года женщина умерла.

Ален Делон и Мирей Дарк Кадр из фильма "Пышка"

В 1987 году Делон познакомился с голландской манекенщицей Розали ван Бремен. Между ними закрутился роман, переросший во второй гражданский брак актера. Росали родила Делону двоих детей — дочь Анушку (1990) и сына Алена-Фабьена (1994). В 2001 году Ален и Розали расстались, а в 2002 году развелись. При чем в этот раз не Ален бросил жену, а она его. Розали влюбилась в бизнесмена Алена Аффлелу и ушла к нему с детьми.

Ален Делон и Розали Ван Бремен gettyImages.com

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