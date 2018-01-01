Певец ДОРОШ “изменил” Надежде Мейхер?

Певец, музыкант и меценат ДОРОШ презентовал клип на песню “Сердце танцует”.

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Съёмки лёгкой романтической истории певца ДОРОШа проходили в Греции. “Ловить нужно каждое мгновение!” – такой основной месседж видео, режиссёром которого стал известный украинский клипмейкер Тарас Голубков:

Одна незабываемая встреча. Один день – как одно мгновение. Два человека случайно пересекаются, после чего все события становятся сплошным аттракционом эмоций! Весь процесс

съёмок был максимально комфортным. Нам хотелось снять эту историю на интересных атмосферных и колоритных улочках Греции. В кадре появились и реальная мастерская по выжимке оливкового масла, и яхт-клуб, и закрытый для посторонних бар, очень стильный и камерный. Мы сделали всё так, как планировали, ничего не изменив в изначальном сценарии. И фраза “Сердце

танцует!” ёмко и точно говорит обо всём!

По словам певца, он старается быть как можно более открытым и честным во всех своих песнях. “Сердце танцует” – не исключение:

Сам трек полностью соответствует моему жизненному кредо! Это позитивное, лёгкое, даже праздничное отношение ко всему, и совсем не важно, понедельник сегодня или пятница. Когда

ребята из съёмочной группы начинали торопиться сами и поторапливать всех, я всегда говорил: “Не надо спешить!”. Давайте наслаждаться каждым моментом!

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Абсолютно легко сложились и отношения артиста с главной героиней клипа, греческой актрисой и моделью Иоанной:

У нас не было никаких языковых барьеров! На волне приподнятого настроения мы общались и понимали друг друга с полуслова!

Напомним, что в своем клипе «Ресницами» ДОРОШ снялся с украинской певицей Надеждой Мейхер.

Напомним также, что звезда проекта “Голос. Діти“ Вероника Коваленко экранизировала личную трагедию.