Огонь, вода, пиротехника, спецэффекты, воздушные акробаты, балет и оркестр – в Киеве отгремел первый из двух запланированных концертов украинского певца Олега Винника в столичном Дворце спорта.

Шоу “Ты в курсе“ стало итогом многомесячной работы Олега Винника и его команды. В процессе создания зрелищной и масштабной программы принимали участие опытные инженеры и дизайнеры.

Специально для выступлений певца на площадке установили уникальную сорокаметровую сцену с вращающимся логотипом OV, многоуровневый партер, динамические конструкции, а также движущиеся экраны в виде огромных кубов общей площадью 2 тысячи квадратных метров.

Олег Винник "взял в плен" киевский Дворец спорта: фотоотчет пресс-служба

Исполнитель поразил зрителей ярким световым шоу и спецэффектами, для чего было установлено колоссальное количество оборудования, в частности, 120 тонн декораций, 800 световых приборов. В течении пяти суток монтажа в зале Дворца спорта ежедневно трудились около сотни человек. 45 фур доставляли технику на площадку.

Олег Винник "взял в плен" киевский Дворец спорта: фотоотчет пресс-служба

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По задумке режиссера-постановщика концертного шоу Сергея Неклевы, столичные концерты Олега Винника разнообразили театрализованными и танцевальными номерами. Каждая песня сопровождалась эксклюзивной визуализацией на экранах, отображающей отдельную историю.

Олег Винник "взял в плен" киевский Дворец спорта: фотоотчет пресс-служба

Однако, в центре всего действа, конечно же, оставался артист, который даже на масштабных площадках умеет взаимодействовать со своим зрителем:

У меня остались потрясающие впечатления. 10 тысяч людей в зале - это моя публика и я точно знаю, что они пришли сюда не ради декораций и не ради шоу. А, в первую очередь, для того, чтобы через песни получить частичку любви и отдать ее взамен.

Олег Винник "взял в плен" киевский Дворец спорта: фотоотчет пресс-служба

Уже в пятницу, 9 ноября, Олег Винник повторит свое грандиозное выступление для киевлян. Узнай здесь, где можно будет посмотреть телевизионную версию концерта в преддверии новогодних праздников.

Напомним, украинский ведущий Руслан Сеничкин заявил о возвращении на проект “Танці з зірками 2018“.