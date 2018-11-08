"Зважені та щасливі": участников ждет детектор лжи и полумарафон

8 ноября в 20:00 на телеканале СТБ выйдет одиннадцатый выпуск самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі".

Участники шоу "Зважені та щасливі" перешли экватор и остаются считанные недели до финала, который состоится уже в декабре.

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С самого начала проекта пары пытались узнать друг о друге как можно больше. На этой неделе у них будет возможность проверить, готовы ли они быть откровенными на сто процентов и доверяют ли близкому человеку после всех пройденных испытаний? Семьи ждет проверка на детекторе лжи. Какую страшную тайну скрывает Сюзанна? Какое самое заветное желание у красного Богдана, о котором он не говорил отцу? Эти вопросы поставит полиграфолог участникам.

От честности каждого будет зависеть нагрузка, с которой семья должна будет преодолеть полумарофон, то есть 21 километр, в испытании.

Кто придет к финишу первым, зрители узнают уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ в самом весомом шоу страны "Зважені та щасливі".

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